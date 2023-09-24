Российских детей еще в детском саду знакомят с военным делом.

Детские площадки в Российской Федерации превращаются в плацдармы. В школах от Тихого океана до Черного моря дети в детских садах надевают форму и принимают участие в тренировочных маршах, а детей постарше учат рыть окопы, бросать гранаты и стрелять настоящими боеприпасами.

Издание CNN пишет, что в российских школах воспевается служба в вооруженных силах, формируются "добровольческие роты" подростков, вносятся изменения в национальную учебную программу с упором на защиту Родины. Короче говоря, российских детей готовят к войне.

Милитаризация российских государственных школ усилилась после вторжения России в Украину, вызванная не спонтанным всплеском патриотических чувств, а навязана правительством в Москве. Инвестиции в милитаризацию колоссальны. Министр образования Сергей Кравцов недавно заявил, что сейчас в российских школах и колледжах действует около 10 тысяч так называемых "военно-патриотических" клубов, в их работе принимают участие четверть миллиона человек.

Видео дня

Эти клубы являются лишь частью программы, которая включает радикальный пересмотр школьной программы. Есть обязательные занятия по военно-патриотическим ценностям, а также в новых книгах по истории делают акцент на военных триумфах России.

Изменения в учебниках

В августе президент Владимир Путин подписал закон, вводящий в школах новый обязательный курс: "Основы безопасности и обороны Родины". Воследствии Минобразования продвигало в рамках этой инициативы курсы, включающие экскурсии в воинские части, "военно-спортивные игры, встречи с военнослужащими и ветеранами", а также занятия с дронами.

По данным министерства, старшеклассников также будут обучать стрельбе боевыми патронами "под руководством опытных офицеров воинских частей или инструкторов исключительно на огневом рубеже". Программа, которая проходит тестирование в этом году и будет внедрена в 2024 году, призвана привить студентам "понимание и принятие эстетики военной формы, военных ритуалов и боевых традиций" указано в документе Министерства образования.

Современная история тоже переписывается. В стандартном учебнике "История России" на обложке появился Крымский мост и появилась новая глава, посвященная новейшей истории Украины. Есть разделы "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм" и "Россия — страна героев".

Путин неоднократно называл российское вторжение в Украину "специальной операцией" по защите русскоязычного населения от геноцида со стороны "неонацистов". В новой главе учебника ложно утверждается, что Украина "открыто заявила о своем желании приобрести ядерное оружие" и "против России введены беспрецедентные санкции, поскольку Запад пытается всеми способами обрушить российскую экономику".

Учебник, судя по всему, создан, чтобы пробудить чувство исторической обиды среди российских детей и изложить экзистенциальную битву за выживание нации – эта тема ежедневно транслируется в государственных СМИ по всей стране. Президент Путин лично возглавил кампанию по привнесению патриотизма в российские школы. На мероприятии в Кремле в этом месяце он рассказал группе детей о письме, которое его дедушка отправил его отцу, сражавшегося с нацистами во время Второй мировой войны.

"Бей мразей!" - он сказал он ему, по словам Путина. "Я понял, почему мы выиграли Великую Отечественную войну. Людей с таким настроем просто невозможно победить. Мы были абсолютно непобедимы, как и сейчас".

Детей учат собирать оружие

Обширный опрос, проведенный CNN в социальных сетях в России, показал, что дети в возрасте семи или восьми лет проходят базовую военную подготовку. В июле, например, в Белгороде дети дали себе позывные и приняли участие в учениях, включающих применение автоматического оружия, сборку пулемета и преодоление полосы препятствий. Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков предложил регулярно проводить занятия со школьниками и дошкольниками.

В мае в Краснодаре десятки детей на вид не старше семи-восьми лет маршировали в армейской и морской форме, некоторые сжимали в руках имитацию автоматического оружия, проходя мимо высокопоставленных лиц. На параде в Вологде маленькая девочка отдала честь и сказала чиновнику: "Товарищ командующий парадом! Парад готов. Я командир Ульяна Шумелова".

Подобные сцены разыгрывались от Сахалина на Дальнем Востоке России до Ейска на Азовском море. Кто-то из детей выглядит взволнованным, кто-то растерянным. В Ейске дошкольник возглавил марш пограничников, а его сверстники скандировали: "Раз, два, три. Налево, налево, налево!" Большинство детей на этих парадах одеты в ту или иную военную форму и без особого успеха пытаются идти в ногу. Часто они носят с собой изображения российских военных.

Также отмечается символизм того, что Кремль называет "специальной военной операцией" в Украине. В Астрахани дети были одеты в униформу и у них были игрушечные машинки с буквой Z — пропагандистским символом, используемым для демонстрации поддержки войны против Украины.

Министерство обороны расширило охват школ с помощью широко разрекламированной программы "Рождественская елка желаний", аналогичной акции "Загадай желание", в которой активно участвует сам министр Сергей Шойгу. Он пригласил девятилетнюю летнюю девочку Дарью из Удмуртии на парад Победы в Москве в мае. Остальные дети посетили военные вертолеты и музей ПВО.

Следующее поколение готовят к службе в армии

Ожидается, что российские дети также внесут практический вклад в военные усилия. Правящая партия "Единая Россия" запустила во Владивостоке программу, в рамках которой школьники шьют солдатским штаны и фуражки. Во Владимире дети шьют балаклавы для военных на уроках труда в рамках акции "Шьем для своих мужчин".

Студентам воронежского техникума поручили изготовить мобильные печи и траншейные свечи для российских военных. Девочек-инвалидов в Уссурийске призвали шить повязки "свой-чужой" для Северного военного округа. А в Бурятии на Дальнем Востоке России дети-сироты шили амулеты на удачу для солдат, воюющих в Украине

Также проводятся кампании по написанию писем. "Пятилетние мальчишки из детского сада отвечают уверенно", — написало местное новостное издание в Чите. "Прежде чем запечатать треугольный конверт, они тщательно раскрасили изображение истребителя".

Все эти действия освещаются в региональных СМИ как часть более широких усилий по мобилизации патриотического духа в поддержку антиукраинской кампании. Подросткам также предлагается участвовать в так называемых юношеских военно-спортивных играх.

Недавно завершились соревнования в Оренбургской области. 180 спортсменов из 14 команд, включая незаконно аннексированные регионы Украины, приняли участие в различных соревнованиях: метании гранат, строевой подготовке, преодолении полосы препятствий, сборке автомата Калашникова и военно-исторической викторине.

По мнению Минобороны, главная цель - "воспитывать чувство взаимопомощи и товарищеской поддержки, высокие морально-психологические качества, а также подготовить подрастающее поколение к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Военные тоже посещают школы. Дети в Бурятии рассказали о визите раненого солдата, который заявил, что воевал с польскими наемниками в Украине, и сказал, что сами украинцы "не хотят воевать, и их заставляют". Некоторые учителя, которые не были в восторге от изменений, были уволены, хотя трудно сказать, сколько их. Директор школы в Перми подал в отставку после критики со стороны провоенных активистов.

Также сложно оценить, как родители относятся к введению милитаристской учебной программы. Некоторые родители выразили свое несогласие, но большинство, судя по опросам общественного мнения, поддерживают эту военно-патриотическую кампанию. Государственное информационное агентство РИА Новости сообщило, что, по данным опроса, 79% родителей поддерживают показ своим детям видеороликов о войне.

Справка УНИАН. Так называемая "Юнармия" в Российской Федерации в 2016 году была создана Министерством обороны РФ. Организация продвигает среди детей нарративы кремлевской пропаганды, в частности, что "страна окружена смертельными врагами, что только война может принести мир и что нет большего подвига, чем умереть за родину". Детей учат обращаться с оружием и военному делу. По некоторым данным, уже более 1,3 миллиона детей и подростков вступили в "Юнармию".

Подготовка российских детей к войне - последние новости

В британской разведке сообщили, что в России вернули программу советстких времен по военной подготовке школьников, отмененную еще в 1993 году. Такие меры необходимы для формирования в стране большого числа "патриотов" на фоне захватнической войны против другого государства.

По всей страна, а также на временно оккупированных территориях Украины, россияне продвигают свою милитарную программу среди детей. Так, в Сочи устроили "уроки мужества" для детей в возрасте 6 лет и старше. Их обучают обращению с оружием и другой военной подготовке.

Вас также могут заинтересовать новости: