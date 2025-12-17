Девушка использовала государственный символ как декоративный фон для контента.

Украинская блогерша с миллионной аудиторией Юлия Верба оказалась в центре нового скандала. В сети ее захейтили за наплевательское отношение к государственному флагу, который она использовала как декоративный фон для контента.

Волну возмущения вызвали опубликованные в соцсетях кадры. На них Верба позирует вместе с блогером smurfi.ik в женском образе на фоне сине-желтого флага Украины, который отличается от привычного - на полотне напечатано фото самой Вербы.

Пользователи соцсети Threads резко раскритиковали увиденное:

"Трудно подобрать слова. Трудно представить, что люди смогли додуматься до такого. Почему? Зачем? Это же осквернение государственного символа"; "Страшно то, что они не видят в этом ничего плохого. Это же так, для прикола"; "Надеюсь этим займутся соответствующие органы, потому что должны наказать тех, кто производит такое, и тех, кто демонстрирует"; "И кто-то же выполнил этот заказ".

В сети требуют привлечь блогеров к ответственности за публичное надругательство над государственным символом Украины.

Напомним, ранее УНИАН писал о блогере-миллионнике из Кривого Рога, который получил российский паспорт.

