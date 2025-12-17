В его состав включили секцию с аппаратурой для противодействия БпЛА.

Россияне адаптируют железнодорожное сообщение на оккупированных территориях к условиям современной войны.

Об этом сообщили в Центре изучения оккупации.

"В Мелитополе в депо при участии российского Минтранса собрали специально подготовленный поезд с усиленной системой защиты", - сообщил руководитель центра Петр Андрющенко.

Поезд будут эксплуатировать на участке Волноваха-Мелитополь. В его состав включили отдельную секцию с аппаратурой для противодействия беспилотникам. Были дополнительно укреплены кабина машинистов и топливные баки. Ходовая часть локомотива была прикрыта листами из металла.

По словам Андрющенко, такая защита действительно может усложнить поражение поезда, однако она не дает стопроцентной защиты, ведь россияне не провели соответствующей модернизации цистерн и вагонов.

Бронепоезда в российско-украинской войне

Для вторжения в Украину российская армия приготовила сразу несколько бронепоездов, которые даже стали "героями" пропагандистских сюжетов.

На практике это оказались обычные "раритеты", от которых ощутимо тянуло чапаевщиной. Ранее стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе Украина взорвала один из российских бронепоездов.

Даже в условиях засилья дронов россияне не отказываются от бронепоездов, пытаясь приспособить их к условиям современной войны. По данным портала Defense Express, они планируют модернизировать бронепоезда с помощью так называемого технического зрения. Речь идет о камерах с искусственным интеллектом, которые позволят быстрее обнаруживать украинские дроны.

