Одно из самых жутких предсказаний болгарской провидицы касаются мировых конфликтов и прихода диктатора к мировой власти.

Болгарская провидица Ванга делала очень точные предсказания о судьбе человечества, и они продолжают сбываться даже после ее смерти. Естественно, она оставила предсказания и на 2026 год.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как пишет Firstpost, на протяжении жизни слепая предсказательница прославилась способностью предвидеть крупные мировые события, и теперь, с приближением нового года, они становятся все актуальнее, мрачнее и тревожнее, чем когда-либо.

Что предсказала Ванга на 2026 год

1. Глобальные конфликты: Европа и Азия пострадают

Среди наиболее распространенных предсказаний Бабы Ванги на 2026 год - глобальные конфликты, особенно с участием Европы.

Вместо предсказания одной апокалиптической войны, интерпретации предполагают затяжные геополитические конфликты, политическую фрагментацию и рост военной напряженности, которые изменят глобальные альянсы.

Предсказания также намекают на напряженность на Тайване, в Южно-Китайском море и на индийско-китайской границе.

Теории предполагают новые альянсы, региональную борьбу за власть и драматические изменения в глобальном порядке.

2. Инопланетяне прилетят на Землю

Одно из самых драматичных предсказаний Ванги предполагает, что человечество может столкнуться с инопланетной жизнью в 2026 году.

Это утверждение всплыло с новой силой на фоне слухов о массивном, загадочном объекте, известном как 3I/ATLAS, который, по мнению некоторых ученых, может приблизиться к атмосфере Земли (или, что еще хуже, войти в нее) в следующем году.

Согласно этим утверждениям, крупный космический объект войдет в атмосферу Земли, возможно, в ноябре 2026 года.

3I/ATLAS - это межзвездный объект, то есть он возник за пределами Солнечной системы. Он был обнаружен 1 июля этого года телескопом ATLAS. Из-за своей необычной гиперболической орбиты (не связанной с Солнцем) астрономы подтвердили, что он прибыл из другой звездной системы.

3. Искусственный интеллект будет доминировать над людьми

Самое популярное предсказание Бабы Ванги на 2026 год связано с эволюцией технологий, выходящей за рамки человеческого контроля.

Хотя она никогда не называла искусственный интеллект таким именем, современные интерпретации предполагают, что автоматизация заменит большую часть рабочей силы, люди станут сильно зависимы от машин, а этические границы не будут успевать за инновациями.

Это предсказание находит сильный отклик в эпоху искусственного интеллекта, что делает его одним из самых распространенных.

4. Изменение климата: больше землетрясений, наводнений и волн жары

Если верить этим предсказаниям, в 2026 году произойдут землетрясения, цунами и другие крупномасштабные стихийные бедствия из-за изменения климата.

Ванга предупреждала, что эти стихийные бедствия, вероятно, обрушатся на разные регионы мира и вызовут повсеместный хаос.

5. Лидер из России придет к мировой власти

Популярные интерпретации предсказаний Бабы Ванги на 2026 год предполагают, что лидер из РФ, придет к мировой власти.

Многие утверждают, что предсказание верно для российского диктатора Владимира Путина, учитывая его глобальное влияние.

