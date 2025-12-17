Это стало возможным после перевода еще одного самолета на варшавскую базу авиакомпании.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске пяти новых маршрутов из главного аэропорта Польши – "Варшава-Шопен".

Как говорится на сайте авиакомпании, это стало возможным после перевода еще одного самолета на варшавскую базу авиакомпании, уже 15-го за счетом.

Новые рейсы Wizz Air из Варшавы

Таллинн, Эстония – с 29 марта 2026 года;

Менорка/Махон, Испания – с 29 марта 2026 года;

Ламеция-Терме, Италия – с 30 марта 2026 года;

Фару, Португалия – с 31 марта 2026 года;

Брашов, Румыния – с 9 июня 2026 года.

"Новые маршруты еще больше расширяют сеть Wizz Air из Варшавы, предлагая пассажирам разнообразные направления для отдыха и культурного досуга по всей Европе. Фару обеспечивает прямой доступ в португальский регион Алгарве, известный своим побережьем и мягким климатом круглый год, а Брашов служит воротами в сердце Трансильвании, сочетая средневековое наследие с горными пейзажами. Ламеция-Терме укрепляет связь с южной Италией, являясь удобной отправной точкой для посещения прибрежных и культурных достопримечательностей Калабрии, а Таллин соединяет Варшаву с одной из самых динамичных столиц Северной Европы, известной своим сочетанием истории, инноваций и цифрового лидерства", – говорится в заявлении авиакомпании.

Тем временем, Менорка – это новый пункт назначения в сети Wizz Air, первый в истории авиакомпании рейс на этот Балеарский остров. Новый маршрут предлагает путешественникам прямой доступ к одному из самых популярных средиземноморских направлений Испании, известному своими природными ландшафтами, нетронутыми пляжами и преимуществами устойчивого туризма.

Как сообщал УНИАН, также в декабре 2025 года Wizz Air объявил об открытии новых своих новых баз в Румынии – в городах Сучава и Тыргу-Муреш.

Кроме того, венгерский лоукостер существенно нарастил свое присутствие в нескольких аэропортах Польши, включая "Варшаву-Модлин" и Вроцлав.

