Согласно замыслу, разрешить тратить эти средства предлагалось после войны.

Народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Роман Костенко предложил ввести новый налог в размере 2-3% с дохода украинцев, деньги из которого должны были бы идти на депозиты военным.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

"Откроем всем солдатам депозиты, которые они смогут использовать после войны", - сказал Костенко.

По его словам, часть выплат будет "капать" им на депозит, и после войны они смогут направить эти деньги на погашение кредитов, обучение детей или другие нужды. Он пояснил, что такой механизм должен стать формой общественной ответственности перед теми, кто воюет.

"Воюет у нас один миллион. Так давайте создадим такие условия, что после войны эти 40 миллионов, как знак уважения или как обязанность, будут платить налог в 2-3%. Их будут выплачивать людям, которые воевали. Если из 40 миллионов граждан воюет один миллион, то мы можем сделать так, чтобы этот долг потом отдавался", - подытожил нардеп.

16 декабря стало известно, что в Украине работают над созданием отдельного Фонда восстановления, который в перспективе может наполняться от отдельного налога. Впрочем, позже заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум уточнила, что ни один новый налог правительство пока вводить не планирует.

Ранее Кабмин одобрил новый законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Этот документ предусматривает налогообложение доходов граждан, полученных от деятельности на интернет-площадках вроде OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других.

