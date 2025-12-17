Арахамия пожелал предыдущему председателю партии "дальнейших успехов и вдохновения",

Руководителем партии "Слуга народа" избран первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, сообщил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Украины Давид Арахамия.

"Только что "Слуга Народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", - написал он в Telegram.

При этом поблагодарил Елену Шуляк, которая до этого возглавляла партию. "Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения!", - отметил Арахамия.

Видео дня

Александр Корниенко - что о нем известно

Как сообщал УНИАН, Александр Корниенко уже был председателем партии "Слуга народа". В ноябре 2021 года первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко сложил полномочия председателя партии "Слуга народа".

Тогда пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук отмечала, что Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа", чтобы "глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера".

Новость дополняется...