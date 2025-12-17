Компания не собирается медлить с обновлениями.

Mozilla объявила, что Firefox в течение ближайших трёх лет превратится в ИИ-браузер. Новый директор компании Энтони Энзор-ДеМео говорит, что Firefox останется главным продуктом, но будет эволюционировать в сторону ИИ и станет частью более широкой экосистемы сервисов.

По его словам, искусственный интеллект в Firefox будет опциональным. Пользователям обещают понятные настройки, прозрачность в вопросах приватности и данных, а главное - возможность полностью отключить ИИ: "ИИ всегда должен быть выбором", - подчёркивает Энзор-ДеМео.

При этом Mozilla планирует действовать быстро и объясняет это тем, что браузеры становятся центральной точкой цифровой жизни, а ИИ меняет саму логику работы с софтом.

Видео дня

Проблема в том, что пользователи этого энтузиазма не разделили - в соцсетях и на Reddit новость вызвала шквал критики. По мнению пользователей, Firefox был идеальным кандидатом на роль "анти-ИИ-браузера", и спрос на такой продукт реально существует. Вместо этого Mozilla, по мнению комментаторов, просто гонится за трендом.

Сам Энзор-ДеМео с этим не согласен. Он считает, что ставка на ИИ поможет Firefox привлечь новую аудиторию, укрепить независимость Mozilla и задать более высокий стандарт для всей индустрии.

Ранее мы рассказывали, что Google показала инновационный ИИ-браузер, который "переосмысливает серфинг в интернете". Главная фишка в том, что он на лету создает мини-приложения под задачи пользователя на основе открытых вкладок и просьб в чате.

Вас также могут заинтересовать новости: