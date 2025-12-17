По информации СМИ, Петра Михайленко обвиняют в избиении сотрудника силовых органов при наличии ряда отягчающих обстоятельств.

Председатель Высшего антикоррупционного суда Украины Вера Михайленко использует свою должность, чтобы осуществлять административное влияние и давление на ход уголовного производства в отношении своего родного брата - Петра Михайленко. Об этом ранее писали СМИ, а на днях эта тема снова стала актуальной.

Речь идет об уголовном деле о хулиганстве в котором фигурирует брат руководительницы ВАКС и которое уже около 13 лет "застряло" на рассмотрении в Шевченковском районном суде Киева. В случае дальнейшего затягивания процесса уже через два года может истечь срок давности привлечения к уголовной ответственности.

По информации СМИ, Петра Михайленко обвиняют в избиении сотрудника силовых органов при наличии ряда отягчающих обстоятельств. Ему "светит" до семи лет лишения свободы.

Кроме того, после Оранжевой революции Петр Михайленко вместе с общественным активистом Сергеем Мельниченко были причастны к рейдерским атакам на застройщиков. В этот период Вера Михайленко занимала руководящие должности в адвокатских структурах и, по утверждению СМИ, совместно с братом "кошмарила" строительные компании.

Журналисты сообщают, что и раньше у Михайленко были проблемы с законом - три административных нарушения и взыскание долга по гражданскому делу.

Должность главы ВАКС открывает возможности для административного давления на Шевченковский райсуд столицы и его судей. Это может свидетельствовать о злоупотреблении властью и коррупционных рисках, - отмечают СМИ.

