Соответствующий законопроект №14110-д обсуждался во время заседания подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Государственный бюджет рискует недополучать около 21 миллиарда гривень налоговых поступлений ежегодно из-за инициативы народных депутатов запретить никотиновые паучитабачные изделия для нагревания со вкусами", - прокомментировала Татьяна Кощук, эксперт Growford Institute, которая давала оценку экономического эффекта от такой инициативы сегодня на заседании подкомитета.

Запрет выкладки табачной продукции в местах продажи, который также есть в законопроекте, грозит ежегодными потерями на уровне 4 млрд грн, что ранее оценивали в профильной ассоциации.

Осенью депутаты уже рассматривали идею запрета продажи никотиновых паучей в Украине. 29 октября профильный комитет принял компромиссное решение вместо полного запрета наработать отдельный законопроект по регулированию этой категории продукции.

Ключевыми аргументами против запрета паучей стали, с одной стороны, их распространенное использование военными на фронте, а с другой - значительные налоговые поступления в бюджет, которые оцениваются, по данным нардепов, в более чем 1 млрд грн.

В то же время, несмотря на обещания военным и разговоры о целесообразности регулировать рынок в условиях военного положения, нардепы все же вернулись к идее запрета паучей.

Законопроект №14110-д предлагает ограничить содержание никотина на порцию (один пауч) до 1 мг, что фактически означает запрет, поскольку таких продуктов нет на украинском рынке.

Отдельно обсуждались вопросы кальянов и электронных сигарет, как пример решений, которые не работают. Курение кальянов в заведениях в Украине запрещено с 2021 года, однако это чисто декларативная норма, ведь много лет кальян-бары работают несмотря на запрет в тени, Что касается электронных сигарет, то в Украине уже действует запрет на использование вкусов в жидкостях для е-сигарет, что, по оценкам экспертов, привело к стремительному росту теневого рынка. Доля нелегального рынка электронных сигарет сейчас составляет 93%, согласно исследованию Kantar. По данным эксперта Growford Institute Николая Пасечного, украинский бюджет уже недополучает 7,5 миллиардов гривень.

Несмотря на это, депутаты предлагают пойти еще дальше - полностью запретить электронные сигареты, а также табачные изделия для нагревания со вкусами. По расчетам аналитиков GROWFORD Institute, только запрет ароматизированных табачных изделий для нагрева может стоить госбюджету около 20 млрд грн налоговых поступлений ежегодно.

Еще одним элементом инициативы является запрет выкладки табачной продукции в местах продажи. Этот вопрос неоднократно поднимался в последние годы, однако его резко раскритиковала Государственная регуляторная служба. Регулятор указывал на нарушение прав потребителей на ознакомление с ассортиментом товаров, а также на нецелесообразность и непропорциональность таких ограничений. По предварительным оценкам, расходы бизнеса могут составлять от 40 тыс. грн для одного торгового места до 40 млн грн и более - для общенациональных сетей, что в совокупности означает около 4 млрд грн ежегодных потерь.

На фоне этих инициатив в Украине растет нелегальный рынок табачной продукции. По данным "Kantar Украина", в октябре 2025 года доля нелегальных сигарет в Украине снова выросла и достигла 17,8%.

