Украинская САУ имеет уже несколько различных версий шасси.

Украина будет производить новую версию самоходной артиллерийской установки "Богдана" в сотрудничестве с Германией. Украинскую пушку приделают на шасси немецкого грузовика Mercedes-Benz Zetros, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Так, он сообщил о ряде новых договоренностей по оборонному сотрудничеству с Германией на общую сумму более 1,2 млрд евро.

В частности речь идет о:

Видео дня

долгосрочных поставках запчастей к ЗРК Patriot;

финансировании закупки украинских БпЛА для нужд фронта на 200 млн евро;

совместном производстве украинских разведывательных БпЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems;

бесперебойных поставках новейших средств РЭБ тактического уровня;

производстве 200 единиц САУ "Богдана" на новом шасси Zetros общей стоимостью в 750 млн евро.

САУ "Богдана" и шасси Zetros: что надо знать

Начальная версия САУ "Богдана" была построена на шасси украинского грузовика КрАЗ-6322. Позже во время полномасштабной войны было создано еще несколько версий САУ на других шасси - МАЗ-6317 (Украина имела на складах определенные запасы беларуских грузовиков) и нескольких версиях чешского шасси Tatra.

Что касается Mercedes-Benz Zetros, то это тяжелый грузовой автомобиль внедорожного типа, спроектированный для эксплуатации в экстремальных условиях бездорожья с высокой проходимостью. Серия Zetros выпускается с различными конфигурациями колес (4×4, 6×6, а также новые 8×8 модели) и оснащается мощным 12,8-литровым дизельным двигателем с отдачей до примерно 510 л.с.

В военном секторе Zetros используется прежде всего как универсальная вспомогательная и логистическая платформа. Он может выполнять функции грузового транспорта, полуприцепного тягача, мобильной базы для специального оборудования или перевозки личного состава, а также поставляется с военными адаптациями, включая варианты с бронированной кабиной и большой полезной нагрузкой.

В рамках международной помощи Украине более сотни таких грузовиков уже были переданы Вооруженным силам для поддержки логистики, эвакуации, ремонта дорог и других задач.

Вас также могут заинтересовать новости: