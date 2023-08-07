В Сочи для детей устроили "спортивно-патриотические" игры с оружием и рассказами о войне.

В российском Сочи устроили "уроки мужества" для детей в возрасте 6 лет и старше. Их обучают обращению с оружием и другой военной подготовке, сообщает Общественная палата Сочи.

Отмечается, что член Палаты, ветеран спецподразделения "Альфа" Андрей Лебедев во взаимодействии с военно-патриотическим центром "Крылья" устроил для местных детей "спортивно-патриотические мероприятия в военной тематике".

"Наставники делятся реальным опытом специальных подразделений, проводят для детей подготовку по основам обращения с оружием, тактической, строевой подготовки и прочее. А еще с участниками обсуждают темы патриотического направления, подвиги и героизм солдат Великой Отечественной войны и нынешних героев СВО", – говорится в сообщении.

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Украинский проект InformNapalm отмечает, что здесь привлекает внимание не сам факт милитаризации детей в России, а стремление страны-агрессора научить детей воевать с малых лет – чтобы к 18 годам получить "профессиональных убийц и агрессоров, а не просто низкоквалифицированное "мясо".

"Это проблема не только моральной плоскости, но и на перспективу проблема подготовки агрессора к долговременной, перманентной войне. Рашисты готовят детей выполнять приказы по захвату других стран, а мы должны готовиться к защите. Они готовятся нас убивать десятилетиями, мы должны готовиться обороняться и учить детей не собирать или разбирать автомат, а управлять дронами через симулятор, мыслить креативно и побеждать врага дистанционно, переигрывать их технологически. Или одержать победу над Россией быстрее и дать детям возможность быть детьми и жить в свободном и безопасном мире", – говорят в InformNapalm.

Милитаризация детей в России

Как писал УНИАН, Путин готовит Россию к многолетней войне. Частью этой подготовки является милитаризация детей и юношества. Основным инструментом здесь является так называемая "Юнармия" – милитаризованная организация, пропагандирующая военную службу среди юного поколения россиян.

Эксперт по российской культуре и военной пропаганде Ян Гарнер отмечает, что Владимир Путин может умереть или быть свергнут хоть завтра, но россиянам будет нелегко отучиться от охватившего страну милитаризма. По его мнению Запад должен быть начеку, потому что Путин сегодня не просто строит армию для войны против Украины, а планирует воевать годами.

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