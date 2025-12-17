Украина наращивает экспорт молочной продукции, но денег от этого получает все меньше

Общее состояние отечественной молочной промышленности оставляет желать лучшего.

Сгущенные молоко и сливки стали основой экспорта Украиной молочных товаров в ноябре. В целом натуральные объемы экспорта молочки относительно ноября прошлого года выросли на 18%, но денежная выручка сократилась на 1%. Об этом говорится в актуальном отчете аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

Суммарно Украина экспортировала в ноябре 10,41 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 27,56 млн долларов. Натуральные объемы экспорта увеличились на 16% относительно октября. Денежная выручка, по сравнению с предыдущим месяцем, также выросла - на 12%.

Сгущенные молоко и сливки составили 32% экспорта, сыры - 22%, сливочное масло - 18%. Объемы экспорта первой категории товаров по сравнению с октябрем выросли на 82%.

Вместе с тем, существенно сократились объемы поставок кисломолочных продуктов (-17%), сыров (-10%) и мороженого (-9%).

При этом за ноябрь Украина импортировала 5,55 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 30,91 млн долларов. Поэтому внешнеторговое сальдо в ноябре было отрицательным и составило -3,35 млн долларов, из-за наплыва в Украину дешевого сгущенного молока, сыров и кисломолочных продуктов из Европы.

Крупнейшим поставщиком сыров в Украину в этом году стала Польша с долей в 64%. Оттуда в Украину завозили большинство молочных продуктов, за исключением сливочного масла и казеина, где первые позиции заняла Германия.

Цены на молочку в Украине - последние новости

В прогнозе для УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас сообщила, что стоимость молочных продуктов на внутреннем рынке в ближайшее время будет снижаться. Больше всего должны подешеветь сметана, сливки, творог, масло и полутвердый сыр.

Такое удешевление, которое порадует потребителей, точно не на руку украинским производителям молочки. Более дешевые аналоги из-за рубежа постепенно вытесняют отечественную продукцию с полок супермаркетов - особенно это касается вышеупомянутых польских сыров.

