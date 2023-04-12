Также Вашингтон не обделил вниманием вице-премьера Хуснуллина и телекоммуникационную компанию "Мегафон".

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в среду, 12 апреля, "порадовало" российский режим новыми санкциями.

На этот раз ограничения коснулись вице-премьера России Марата Хуснуллина, телекоммуникационной компании "Мегафон", холдинга "Металлоинвест", а также местного военно-политического движения "Юнмарии", которое в 2016 году учредили по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Полный список "нововведений" американское ведомство опубликовало на официальном сайте.

"Государственный департамент США одновременно определяет несколько организаций, работающих в оборонном секторе экономики Российской Федерации и организаций, поддерживающих войну России против Украины, а также дополнительные организации, связанные с российской Государственной корпорацией по атомной энергии ("Росатом"). . Кроме того, Министерство торговли США примет одновременные меры, чтобы добавить 28 организаций в свой список организаций", - говорится в сообщении.

Среди "интересных личностей" санкции также затронули семейство депутата Госдумы РФ Андрея Скоча - его супругу Варвару и сына Владимира. Не обошли стороной и российскую промышленность: под санкции попали научно-технические институты, Ковровский механический завод, Лебединский и Михайловский горнообогатительные комбинаты.

Также новые ограничения США "нацелились" на блокирование бизнеса российского миллиардера Алишера Усманова. Санкции ввели против его холдинга USM и активов.

Вместе с тем, есть интересная деталь: ограничения не коснулись тех операций Усманова, через которые он финансирует российскую газету "Коммерсант". Ее "защитили" отдельной генеральной лицензией, позволяющей проводить транзакции. Отметим, что владельцем "Коммерсанта" Усманов стал в 2006 году.

Санкции США нацелились на Венгрию

Напомним, что в рамках антироссийских санкций Вашингтон сконцентрировался не только на прямых экономических "ударах" по физическим и юридическим лицам РФ, но и на режимах и пророссийских силах в других странах, которые своей деятельностью "подыгрывают" лидеру РФ Владимиру Путину. Ранее о такой "практике" уже задумались в отношении Молдовы.

Теперь под прицелом новых санкций - правительство Венгрии. Недавно местное издание, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, сообщило, что ограничения Минфина США могут коснуться ряда "влиятельных" лиц Венгрии.

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