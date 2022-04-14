По словам эксперта, Путин в своих последних публичных заявлениях уже изменил цель войны против Украины, назвав ее единственной миссией якобы защиту людей на Донбассе.

В России начинают проявляться признаки усталости от войны с Украиной, но Владимиру Путину нужно что-то, что он может представить как победу, "вопрос в том, на сколько хватит?".

Об этом заявил директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, пишет BBC.

По его словам, Путин в своих последних публичных заявлениях уже изменил цель войны против Украины, назвав ее единственной миссией якобы защиту людей на Донбассе. По мнению эксперта, это означает, что речь идет уже не о смене режима в Украине, а скорее о закреплении достижений, которые Россия имеет на востоке Украины.

Кортунов также считает, что любая дальнейшая эскалация военных действий потребует определенной мобилизации, что приведет к "росту политического риска для российского руководства".

"Люди в России не очень хотят воевать против украинцев... Публичная поддержка руководства РФ может снизиться, если все это дело обострится или если все это продлится слишком долго... Я вижу признаки усталости... Возможно, еще рано говорить о том, что российская общественность меняет взгляды на войну, но это точно не может длиться долго", - говорит Кортунов.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 4 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 10 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 1793 мирных жителя.

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