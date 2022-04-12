Путин ответил, сколько еще продлится война в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, сколько еще продлится так называемая "спецоперация" в Украине. По его словам, войска должны выполнить поставленные цели".
Об этом он заявил на пресс-конференции с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
Путин заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине идет по плану.
"Операция в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале", - сказал Путин.
Война России против Украины
Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов. Власти России назвала войну в украинском государстве "спецоперацией", целью которой, в частности, является "денацификация".
После неудачной попытки штурма столицы разгромленные оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.
Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.
В конце марта стало известно, что разгромлены украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.
Сейчас агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 19 600 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.