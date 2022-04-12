Путин ответил, сколько еще продлится война в Украине

Российский диктатор заверил, что "спецоперация идет по плану".

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, сколько еще продлится так называемая "спецоперация" в Украине. По его словам, войска должны выполнить поставленные цели".

Об этом он заявил на пресс-конференции с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Путин заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине идет по плану.