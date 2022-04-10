Приведенные данные касаются только подтвержденных случаев, фактическое число погибших и пострадавших может быть больше.

С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины по подсчетам ООН погибли 1793 мирных жителя.

Об этом говорится в сообщении управления верховного комиссара ООН по правам человека.

По информации ООН по состоянию на 9 апреля 2439 человек получили ранения.

Среди 1793 убитых — 458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди 2439 раненых — 279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Приведенные данные касаются только подтвержденных случаев, фактическое число погибших и пострадавших может быть больше.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

По состоянию на 6 апреля 2022 года в ООН подтвердили 1,5 тысячи жертв полномасштабной войны в Украине

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