Президент отметил, что в Украине понимают, что никакое самое мощное соглашение о гарантиях безопасности не сможет гарантировать ненападение России уже через два года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в контексте гарантий безопасности подписание соответствующего соглашения, ни о каких-то придуманных Россией денацификации и демилитаризации никто не собирается и говорить.

Об этом глава государства сказал в интервью журналистам, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Слова денацификация и демилитаризация забудьте, мы даже об этом говорить не будем. Денацификация - звучит оскорбительно, мы можем в вашу сторону (россиян) использовать эту фразу. Как показала та самая Буча, мы были правы. Это не к нам вопрос. Хотите поставить себе, то ставьте перед зеркалом этот вопрос", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, российское предложение о демилитаризации Украины "мы не воспринимали". Он подчеркнул, что Украина считает, что в РФ должна быть такая, как у нас существует, которая способна защищать наше государство.

Президент отметил, что в Украине понимают, что никакое самое мощное соглашение о гарантиях безопасности не сможет гарантировать ненападение России уже через два года.

"Мы понимаем, что даже если мы подпишем с вами мощнейшее соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Россия приняла предложенный Украиной в Стамбуле проект по мирному договору в устной форме - за исключением вопроса Крыма.

В то же время российская сторона подтвердила, что на сегодня драфты документов являются достаточно наработанными, чтобы проводить непосредственную консультацию между украинским гарантом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Относительно гарантий безопасности для Украины, сейчас идут активные консультации с потенциальными гарантами. Официально три страны НАТО уже согласились предоставлять гарантии именно в формате, в котором предлагает Украина. Это Турция, Германия и Италия.

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