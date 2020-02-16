Россияне прокомментировали скандальный «мюнхенский план» по Донбассу

В документе речь не шла о военной агрессии России против Украины и об оккупации украинских территорий.

Генеральный директор Российской совета по международным делам Андрей Кортунов, который является одним из инициаторов скандального мюнхенского "мирного плана" по конфликту на Донбассе, заявил, что не стоит видеть в этом документе "зловещие политические замыслы" и "мюнхенский сговор".

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Об этом он рассказал в комментарии Deutsche Welle.

Кортунов рассказал, что инициаторами этого документа были Российский совет по международным делам, который он возглавляет, европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative.

"Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, что неверно видеть в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко - как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика - это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня", - отметил Кортунов.

Касательно пункта этого документа о начале национального диалога об украинской идентичности, в том числе с Россией, он добавил, что это было бы полезно для Украины.

"Украина является очень плюралистическим обществом и для нее такой диалог был бы полезен. Что касается участия других стран-соседей - это вопрос к украинскому руководству, насколько оно готово к такому диалогу", - сказал гендиректор РРМД.

Как сообщалось, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по вопросам безопасности появился документ, который позже был удален, но сейчас он снова доступен.

В документе отмечалось, что его подписали председатель конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов. Также было сказано, что подписантами были трое украинских экспертов Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.

В документе речь не шла о военной агрессии России против Украины и об оккупации украинских территорий. Документом предусматривались постепенная отмена западными странами санкций против России при пошаговом выполнении Минских соглашений и начало всеобъемлющего диалога в Украине о национальной идентичности, который учитывал бы позиции России, Венгрии и Польши.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обнародованный в Мюнхене документ по «усилению безопасности в Украине» не является официальным и противоречит официальной позиции Украины.