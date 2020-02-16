Россияне прокомментировали скандальный «мюнхенский план» по Донбассу
Генеральный директор Российской совета по международным делам Андрей Кортунов, который является одним из инициаторов скандального мюнхенского "мирного плана" по конфликту на Донбассе, заявил, что не стоит видеть в этом документе "зловещие политические замыслы" и "мюнхенский сговор".
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Об этом он рассказал в комментарии Deutsche Welle.
Кортунов рассказал, что инициаторами этого документа были Российский совет по международным делам, который он возглавляет, европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative.
"Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, что неверно видеть в нем какие-то зловещие политические замыслы, как это определили в аппарате Порошенко - как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика - это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня", - отметил Кортунов.
Касательно пункта этого документа о начале национального диалога об украинской идентичности, в том числе с Россией, он добавил, что это было бы полезно для Украины.
"Украина является очень плюралистическим обществом и для нее такой диалог был бы полезен. Что касается участия других стран-соседей - это вопрос к украинскому руководству, насколько оно готово к такому диалогу", - сказал гендиректор РРМД.
Как сообщалось, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по вопросам безопасности появился документ, который позже был удален, но сейчас он снова доступен.
В документе отмечалось, что его подписали председатель конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов. Также было сказано, что подписантами были трое украинских экспертов Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.
В документе речь не шла о военной агрессии России против Украины и об оккупации украинских территорий. Документом предусматривались постепенная отмена западными странами санкций против России при пошаговом выполнении Минских соглашений и начало всеобъемлющего диалога в Украине о национальной идентичности, который учитывал бы позиции России, Венгрии и Польши.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обнародованный в Мюнхене документ по «усилению безопасности в Украине» не является официальным и противоречит официальной позиции Украины.