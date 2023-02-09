При этом Путин признал, что некоторым отраслям пришлось "столкнуться с трудностями".

Президент РФ Владимир Путин решил повторить своему окружению, зачем он начал войну против Украины. В ход пошли проверенные методы – мифы о бомбежке ВСУ Донбасса, "ситуации" в Крыму и нарушений Киевом каких-то договоренностей.

"Еще раз хочу об этом сказать. Эти боевые действия были начаты националистами в Украине и теми, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось", - начал Путин.

После этого последовали "события" в Крыму и на Донбассе, добавил глава Кремля, решив, не уточнять, чья армия вторглась в Украину.

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"И с 2014-го в нарушение всех договоренностей, всех взятых на себя обязательств регионы Донбасса были взяты практически в блокаду, по ним начали работать с помощью тяжелой техники, неоднократно проводили крупные военные операции. То есть, они начали войну тогда", - добавил Путин, говоря о якобы "операциях" украинских военных.

"И она (война) продолжалась 8 лет на истребление тех людей, которые там живут и которые чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой с русским языком. Но сколько можно было уже терпеть?" - поинтересовался у своего окружения российский президент.

При этом Путин признал, что некоторым отраслям пришлось "столкнуться с трудностями". "Да, это было неизбежно. Но для многих, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам", - похвастался глава страны-агрессора.

Война в Украине - хронология событий

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

Сейчас активные бои идут в основном на Донецком направлении.

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