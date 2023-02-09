ČEZ стремится возместить убытки на сумму около 1 млрд чешских крон, возникшие в результате значительной недопоставки природного газа ООО "Газпром экспорт" в 2022 году.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину чешская компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома".

Об этом сообщает пресс-служба ČEZ, компания подала заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты: требует компенсации 1 млрд чешских крон (45,3 млн долл) из-за недопоставок газа.

"ČEZ официально инициировала арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт", подав заявление об арбитраже по правилам Международной торговой палаты (ICC). ČEZ стремится возместить убытки на сумму около 1 млрд чешских крон, возникшие в результате значительной недопоставки природного газа ООО "Газпром экспорт" в 2022 году. Арбитраж проходит в Женеве и будет рассматриваться арбитражным трибуналом в составе трех членов", - говорится в сообщении.

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ČEZ

ČEZ (чеш. Skupina ČEZ České Energetické Závody) — конгломерат 96 компаний, 72 из которых расположены в Чехии. Их ключевой областью деятельности является производство и дистрибуция электроэнергии, в том числе на АЭС Дукованы и АЭС Темелин.

Кроме Чехии, интересы ČEZ представлены в Болгарии, Германии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии и Турции. ČEZ является крупнейшей публичной компанией в Центральной и Восточной Европе, правительству Чехии принадлежит 70% акций.

Суды против "Газпрома"

5 декабря 2022 года немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за отсутствия поставок газа.

Немецкий энергогигант, крупнейший импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" в международном арбитражном трибунале в Стокгольме и требует возмещения убытков из-за недоснабжения газа с июня 2022 года.

Война в Украине и ситуация с газом

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

По состоянию на 4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

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