По его словам, президент РФ не хочет мириться с ролью промахнувшегося Акеллы и будет бороться с таким имиджем, но безрезультатно.

Президент Российской Федерации Владимир Путин никогда "не подходил так близко к краю пропасти". Он проиграл и уже никогда не сможет избавиться от репутации террориста и лузера.

Об этом заявил экс-спичрайтер кремлевского диктатора, политолог Аббас Галлямов в интервью "Радио Свобода".

"Тут как говорится, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. Ему, конечно, это не нравится, но объективно это уже произошло. Он эту репутацию уже приобрел. Путин будет бороться не с этой репутацией, он будет бороться с репутацией лузера, проигравшего слабака, вот что ему по-настоящему грозит", - сказал он, использовав выражение, которое ранее Путин применял в отношении Украины.

По словам Галлямова, президент РФ не хочет мириться с промахнувшейся ролью Акеллы и будет бороться с таким имиджем, но безрезультатно.

"С репутацией проигравшего он ничего сделать не сможет. Его политические позиции будут ослабевать, как ни крути", – отметил политолог.

На вопрос, может ли глава Кремля сдать назад или продолжит повышение ставок, Галлямов ответил: "В какой-то момент все ломаются. Никогда еще Путин не подходил так близко к краю пропасти. По мере его ослабления шанс на то, что элита выступит против, растет. Он бизнесмен, а не самурай. Значит, рано или поздно он прогнется и проиграет. Никаких оснований полагать, что он способен на несокрушимое мужество и способен ступить в могилу, не дрогнув, нет".

Ранее российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что Путин может объявить победу в войне против Украины 7 октября - в свой день рождения.

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