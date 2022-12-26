Заместитель председателя Совбеза РФ вновь начал шантажировать мир.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев назвал свержение законно избранной власти в Украине "миссией" РФ. Он также заявил, что для "нормализации ситуации", которая может привести к Третьей мировой и ядерной войне, Россия должна получить максимальные "гарантии безопасности".

В своей статье для "Российской газеты" он подчеркнул, что новые договоренности по разоружению "сейчас нереальны и не нужны".

"Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить", – подчеркнул он.

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По словам российского чиновника, единственное, что сдерживает "врагов" РФ – это "понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать согласно ним".

"Беда в том, что в таком случае никто потом не разберется, что это было – ответный или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, оскорбить, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой", – заявил Медведев.

Кроме того, заместитель председателя Совбеза РФ признал, что его страна добивается прекращения существования законно избранной власти в Украине.

"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции (войны России против Украины – ред.) были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому", – добавил Медведев.

Скандальные заявления Медведева об Украине

В декабре 2022 года заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал приемлемые, по его мнению, "законные военные цели" в войне против Украины. Соратник Путина уверен, что целями могут быть и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Медведев пригрозил миру наращиванием производства средств поражения. Он заявил, что враги России не только в Украине и Европе, а также в Северной Америке, Японии и Австралии.

Кроме того, экс-президент России не смог удержаться на фоне слухов о возможном запрете в Украине деятельности Московского патриархата и обозвал Банковую "киевскими сатанистами".

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