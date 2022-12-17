По мнению аналитиков, ранее Медведев делал целенаправленно подстрекательские комментарии в поддержку других информационных операций с той же целью.

Заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева являются частью информационной спецоперации, которая направлена на ослабление западной поддержки Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Эксперты проанализировали его сообщение от 16 декабря, в котором он назвал законные военные цели РФ. Туда вошли "вооруженные силы других стран, которые официально вступили в войну" в Украине.

Медведев риторически засомневался, означает ли военная помощь западных партнеров Украине, что члены НАТО вступили в войну против России. По оценке аналитиков, комментарии, вероятно, связаны с массированными российскими ракетными ударами и попытками ослабить западную поддержку Украины, разжигая опасения эскалации между Западом и Россией.

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И ISW отметили, что Медведев делал целенаправленно подстрекательские комментарии на поддержку других информационных операций с той же целью. Указывается, что риторика политика по-прежнему не соответствует фактической позиции Кремля относительно войны в Украине. Российские силы будут продолжать наносить удары по западной военной технике, которую разместили в Украине.

Скандальные заявления Медведева

Медведев неоднократно проявлял свою антиукраинскую позицию и поддерживал кровавую войну в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, Медведев как-то обозвал членов НАТО "атлантическими импотентами". Кроме того, он пригрозил наращиванием производства средств поражения, заявив, что враги России не только в Украине и Европе, а также в Северной Америке, Японии и Австралии.

СМИ писали,что Медведев нанял "автора" для своих агрессивных постов в Telegram и платит ему хорошую зарплату.

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