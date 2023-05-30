Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что во время атаки дронов на Москву противовоздушная оборона РФ сработала "хорошо".
У Путина также придумали неожиданную причину удара беспилотниками по российской столице - якобы это "ответка" Киева на "удары по одному из центров принятия решений" в воскресенье, 28 мая, приводит слова Пескова российский пропагандист Павел Зарубин в Telegram.
"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях… на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений…", - сказал пресс-секретарь Путина, однако не указал, о каком-же объекте идет речь.
Спикер президента РФ не захотел говорить о защищенности Москвы и о целях беспилотников, которые упали в районе Рублевки.
Песков также сообщил, что президент не будет делать обращение после атаки дронов, поскольку уже имет планы, в частности, у него запланирована встреча с бизнесменами.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг прямую причастность нашей страны к ударам дронами по российской территории.
Напомним, в ночь на 28 мая российские оккупанты "поздравили" киевлян с Днем Киева - с территории РФ были запущены более 40 беспилотников-камикадзе Shahed, украинская ППО отлично сработала. К сожалению, в результате падения обломков дронов есть жертвы, были повреждены несколько домов и крыша одного из торгово-развлекательных центров.
Атака дронами Москвы - сегодня это стоит знать
Утром 30 мая в Москве прогремели взрывы. Мэр столицы России Сергей Собянин поделился, что в результате атаки дронов в нескольких зданиях есть незначительные повреждения. В сети появилась информация, что в результате атаки есть пострадавшие. По неподтвержденным данным, три беспилотника попали в жилые дома на ул. Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте.
Кроме того, писали, что беспилотники сбивали и в Подмосковье. Всего на подлете к Москве якобы сбили 13 дронов, в том числе в районе Рублевки и Новой Москвы.