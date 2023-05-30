Президент РФ не будет делать обращение после атаки на столицу своей страны, отметил его спикер.

Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что во время атаки дронов на Москву противовоздушная оборона РФ сработала "хорошо".

У Путина также придумали неожиданную причину удара беспилотниками по российской столице - якобы это "ответка" Киева на "удары по одному из центров принятия решений" в воскресенье, 28 мая, приводит слова Пескова российский пропагандист Павел Зарубин в Telegram.

"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях… на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений…", - сказал пресс-секретарь Путина, однако не указал, о каком-же объекте идет речь.

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Спикер президента РФ не захотел говорить о защищенности Москвы и о целях беспилотников, которые упали в районе Рублевки.

Песков также сообщил, что президент не будет делать обращение после атаки дронов, поскольку уже имет планы, в частности, у него запланирована встреча с бизнесменами.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг прямую причастность нашей страны к ударам дронами по российской территории.

Напомним, в ночь на 28 мая российские оккупанты "поздравили" киевлян с Днем Киева - с территории РФ были запущены более 40 беспилотников-камикадзе Shahed, украинская ППО отлично сработала. К сожалению, в результате падения обломков дронов есть жертвы, были повреждены несколько домов и крыша одного из торгово-развлекательных центров.

Атака дронами Москвы - сегодня это стоит знать

Утром 30 мая в Москве прогремели взрывы. Мэр столицы России Сергей Собянин поделился, что в результате атаки дронов в нескольких зданиях есть незначительные повреждения. В сети появилась информация, что в результате атаки есть пострадавшие. По неподтвержденным данным, три беспилотника попали в жилые дома на ул. Атласова, Профсоюзная и на Ленинском проспекте.

Кроме того, писали, что беспилотники сбивали и в Подмосковье. Всего на подлете к Москве якобы сбили 13 дронов, в том числе в районе Рублевки и Новой Москвы.

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