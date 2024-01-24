Экс-глава отечественной внешней разведки, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк считает, что Владимир Путин принял решение атаковать Украину еще в 2004 году. Об этом он сказал в интервью каналу 1+1.
"Мне кажется, это был 2004 год, Оранжевая революция. И когда Украина откровенно сказала, что наш курс - в Европейский Союз, в НАТО, что мы выбираем сами свой путь, тогда Путин, понимая, что уже под риском все его возможности, отдал команду готовить эту "операцию". И тогда тысячами были сосланы к нам русские агенты, как Безлер и остальные "спящие" по разным городам. И начались готовиться Генеральным штабом (РФ) эти операции", - прокомментировал Кондратюк.
По его словам, сегодня из тех российских агентов осталось в Укране намного меньше.
Кондратюк отметил, что в 2014 году россияне вербовали также людей в Украине "по политическим вещам", потому что был политический раскол в стране. Но когда разразилась война, многие из этих агентов отказались сотрудничать.
"И россияне сейчас пытаются восстановить свое влияние над этими людьми и вернуть их под свой контроль шанажем, угрозами. И это большие риски, которые до сих пор существуют для украинского государства", - подчеркнул разведчик.
Российские агенты в Украине
Как сообщал УНИАН, российская военная разведка продолжает "забрасывать" своих агентов в Украину и во время широкомасштабного вторжения. В частности, в этом месяце в Украине задержан боевик из группировки "Вагнер", который готовил удары Российской Федерации, что должны были обесточить Киев. Он прибыл из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре нашего государства.
В СБУ рассказали, что о таких планах узнали еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ. Спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место совершения диверсии.