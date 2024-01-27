Президент РФ отметил, они должны быть не из тех, кто "гениталии обнажают, или заднее место показывают".

Президент РФ Владимир Путин рассказал, кого он видит в будущем в качестве элиты страны - в нее должны войти участники кровавой войны против Украины, а не посетители модных, "голых" вечеринок.

"Мы вообще в принципе этих ребят должны поддержать, потому что именно из этой категории наших граждан, молодых граждан, - а я сегодня встречался со студентами, многие из которых прервали обучение и пошли в зону боевых действий, - именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны, - сказал Путин.

Он отметил, они должны быть не из тех, кто "гениталии обнажают, или заднее место показывают".

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"Такие тоже нужны чудики, пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им", - добавил президент.

Преступления учасников войны в Украине

В Российской Федерации практикуется вербовка осужденных, в том числе за тяжкие преступления, вербовать на войну против Украины. Имеют место многочисленные факты того, что, вернувшись домой, бывшие зеки снова совершают убийства, грабежи и т. д.

В российский город Владивосток вернулся местный житель, которого суд приговорил к 24 годам тюрьмы за жестокое убийство.Георгий Повилайко пробыл на фронте всего лишь три месяца, а до этого год в тюрьме. Он живет в "гостинке" на улице Часовитина. Соседи убийцы шокированы его появлением.

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