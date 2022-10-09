Также он пожаловался на засилье "гадов, воров и сволочи" в России.

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал российских оккупантов, которые воюют против Украины, убивать украинцев и "отставить бзд*ж".

Фрагмент обращения Ткачева опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Это протоиерей Андрей Ткачев. Русской православной церкви Московского патриархата. Обращается к российским оккупантам с поддержкой. Призывает по факту убивать украинцев. А еще призывает к внутренним репрессиям в России, но это уже их проблема. Что там у нас с УПЦ МП? Еще недостаточно доказательств, что это российская агентура? Что должен быть запрет навсегда? Ну, давайте еще подождем", - эмоционально прокомментировал Андрющенко.

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Так, российский протоиерей Ткачев подчеркнул, что священнослужители РПЦ молятся за оккупантов, пока те убивают людей в Украине. А войну, которую Россия развязала против Украины, так называемый "священнослужитель" называет "апокалиптической битвой с Сатаной".

"Братья, мы сейчас отслужили службу. На каждой службе поминаем вас. Мы понимаем, что бой идет не ради славы, а ради жизни на земле. И вы сейчас на самой "ленте" апокалиптической битвы. Россия ведет две войны: наружу и внутри. У нас еще внутри война отдельная ведется. Поэтому вы там с глазу на глаз деретесь с Сатаной, а здесь тоже еще отдельная война", - заявил Ткачев.

Далее он призывает к внутренним репрессиям в РФ и отмечает, что "блудники, воры, змей и сволочь" мешают жить.

"Россия должна победить саму себя и одержать победу внутри России. У нас нет точки опоры, у нас много гадюк всякого – воров, змей и сволочи. Общество потребления героев не рождает. За 30 лет у нас масса и предателей, и развратников, и разжиревших, и охамевших", – заявляет Ткачев.

Протоиерей призывает российских военных продолжать убийства украинцев, обещая им "поддержку" от разных святых и архангелов, которым, вроде бы, русские попы уже "дали команду" поддерживать армию РФ. Также Ткачев призывает оккупантов "отставить мандраж и бзд*ж", и идти умирать по приказу - ради "лучшей потусторонней жизни".

"Мы благодарны вам за то, что вы грязную кровавую работу делаете. Если вы не сделаете - ее никто не сделает. Ну а молимся мы Георгию Великомученику, чтобы он возглавил наше войско духовное, Архистратигу Михаилу даем команду сомкнуть ряды. Каждый мандраж и бзд*же отставить, потому что дело очень серьезное... В общем, никто не обещал, что мы будем жить вечно, именно в этом теле, именно на земле... Будем жить вечно, ибо Христос воскрес. Но не так, как сейчас. Будем жить лучше, по-настоящему и навсегда", - завершил свое обращение к оккупантам и преступникам россиянин Ткачев.

Стоит отметить, что вышеупомянутый митрофорный протоиерей Российской Православной церкви, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич (30.12.1969 г. р.) находится под санкциями правительства Украины с августа 2022 года. Такое решение Кабинет министров принял с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что священники РПЦ и, в частности, ее глава - Патриарх Кирилл - поддерживают и одобряют войну России против Украины.

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