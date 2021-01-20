Накануне фонд Навального опубликовал большое расследование о дворце Путина в Геленджике за 100 миллиардов рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новое расследование ФБК, посвященное дворцу Путина в Геленджике.

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Комментарии Пескова приводит «Радио Маяк». Пресс-секретарь обвинил ФБК в мошенничестве – по его словам, подобные «псевдорасследования» готовят для того, чтобы выманивать у зрителей деньги.

«Вчерашний материал, ничего нового там не представлено. Тема была вброшена четыре года назад. Неоднократно пытались использовать эти инсинуации, зачастую даже не обременяя себя хотя бы минимальными попытками не то что доказать, а что-то проиллюстрировать», — высказался Песков.

По его словам, вся собственность Путина якобы ежегодно декларируется.

«В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, вот это главная задача подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого количества просмотров: подумайте 10 раз, прежде чем переводить деньги таким жуликам», - сказал Песков.

Расследование о дворце Путина

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Утверждается, что тысячам людей, которые работают в этом поместье, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров. К нему прилегает участок площадью 7000 гектаров, который принадлежит ФСБ. Постройка грандиозного комплекса обошлась России в 100 миллиардов рублей.

Помимо дворца на участке расположен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр, и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику.

В горе есть тоннель, позволяющий выйти к морю. Но он также может служить убежищем на случай войны.

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Автор: Дмитрий Захаров