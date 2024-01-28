Неспособность Запада предоставить Украине достаточно оружия и неспособность реализовать санкции должным образом дают агрессору уверенность, что он одержит победу.

В Кремле полны оптимизма и уверенности, что смогут успешно противостоять Западу, наладив более тесные экономические и дипломатические связи с Китаем и странами Глобального Юга. Об этом пишет The Washington Post по итогам интервью с российскими и европейскими официальными лицами и бизнесменами.

"Россию ободрил ее успех в отражении поддерживаемого Западом украинского контрнаступления, после чего в Вашингтоне и Брюсселе возник политический тупик относительно продолжения финансирования Киева. По мнению Москвы, поддержка Америкой вторжения Израиля в Газу нанесла ущерб позициям Вашингтона во многих частях мира. Совпадение событий вызвало всплеск оптимизма относительно глобальной позиции России", - говорится в публикации.

Официальные лица в Москве хвастаются ростом торговли с Китаем, военным сотрудничеством с Ираном и дипломатическими контактами в арабском мире. Также Кремль радуется тому, что смог расширить группу БРИКС за счет Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Эфиопии.

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WP отмечает, что политические позиции Путина укрепились за счет веры в то, что Россия оказалась более устойчивой в военном и экономическом отношении, чем ожидал Запад. Особенно среди российской элиты, которая изначально была скептически настроена относительно войны в Украине и способности РФ противостоять санкциям.

"В российской элите произошла определенная консолидация. Есть определенное ожидание, что в дальнейшем ситуация изменится в пользу России", — сказал российский ученый, имеющий тесные связи с высокопоставленными дипломатами страны.

Неназванный европейский чиновник, с которым пообщалось издание, отметил, что Запад до сих пор надеется на возвращение к предыдущему порядку, россияне "поняли, что это невозможно, и пытаются строить новый мир".

Проявлением этого издания называет заметный разрыв Москвы с Израилем – это партнерство развивалось после распада СССР, но теперь им решили пожертвовать в пользу отношений с Ираном и арабскими странами. Через эти связи Кремль попытается раздувать конфликты, которые будут проблемными и болезненными для Запада.

"Путин, конечно, пытается подорвать мировой порядок, поскольку для него это единственная стратегия выживания", — сказал бывший российский политзаключенный Михаил Ходорковский.

Он приводит перечень российских геополитических побед последнего времени: Россия получила молчаливое согласие США пересечь красные линии в Сирии, США вышли из Афганистана, а Украина получила лишь частичную поддержку Запада. "Внешне выглядит так, будто США проигрывают Третью мировую войну",- говорит Ходорковский.

Генерал Ричард Бэрронс, бывший командующий Объединенными силами Великобритании, заявил, что риски стратегического провала для Запада возрастают из-за отсутствия политической воли поставлять Украине достаточное количество оружия и вернуть военно-промышленное производство.

"С точки зрения скрытой военной и экономической мощи, абсолютно смешно, что Запад стал заложником чего-то такого относительно мизерного, как Россия. Путин верит, что если он достаточно долго будет упрямым, мы, слабый Запад, уйдем. И он может быть прав. Это будет не просто стыдно. Это будет акт стратегического самовредительства", – сказал он.

США теряют авторитет в мире

Западная пресса активно критикует США за неспособность выполнить собственные обязательства по поддержке Украины. Как пишет The Atlantic, колебание Вашингтона с предоставлением Украины оружия убеждает союзников в "политической некомпетентности" Соединенных Штатов и посылает сообщение России и Китаю о том, что США "является вырожденной, умирающей державой".

The Atlantic отмечает, что результатом предательства Украины будет крах доверия к США во всем мире. Американские союзники будут искать защиты у более надежных партнеров, а сама Америка будет изолирована и ослаблена.

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