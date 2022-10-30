По его убеждению, в РФ уже назревает внутренний конфикт, который усиливается с каждым тактическим поражением на поле боя.

С действующим политическим режимом РФ не о чем общаться. Диктатор Владимир Путин до сих пор не осознает, что происходит в мире. Россию ждет революция, которую запустят успехи ВСУ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Я считаю, что символическое освобождение Луганска или Донецка запустит необратимый процесс быстрой трансформации политических процессов в России. Нам не надо будет заходить на территорию России, это понятно. Там будут очень революционные процессы происходить, элита будет меняться. Сегодня мы видим, что в элите есть определенные конфликты. Они все чаще выходят наружно. Мы видим, что единства нет, мы видим, как падают вчерашние фавориты, вроде этого Шойгу или Герасимова, который там считался иконой военного дела", - сказал Подоляк.

Как отметил советник председателя ОП, месяцы войны доказали, что не существует российского военного дела, как и российской дипломатической школы. Российские дипломаты - это "гопники", которые склоняют к переговорам с позиции силы.

"Уже есть процессы нарастающего внутреннего конфликта. Когда он будет? Именно тогда, когда будут тактические поражения РФ на поле боя. Это ключевой момент. После этого очень быстро в РФ начнутся необратимые процессы. Мы с вами, возможно уже в 2023 году, увидим новые фамилии людей, которые временно исполняют обязанности президента РФ, министров, увидим конфликтные ситуации в российских регионах", - сказал он.

Подоляк заметил, что Россия сейчас выглядит крайне абсурдно на международной арене. Взять Украину "за три дня" не получилось, поэтому в РФ готовят бомбоубежища, закрывают границы и ведут мобилизацию.

"Классический советский культ личности (Путина - УНИАН) уже умер. Его нет. Это только вопрос времени, когда он (режим Путина - УНИАН) начнет падать", - добавил Подоляк.

Режим Путина на грани краха: что говорят эксперты

По мнению российского оппозиционера Геннадия Гудкова, "в бункере" у Путина не останется никаких сомнений в быстрой победе над его режимом в России после освобождения Херсона.

До этого он заявлял, что в РФ уже начался раскол элит, на данный момент - по линии генералов. Тем временем россияне начали массово менять свое мнение о войне против Украины.

Еще один российский оппозиционер Дмитрий Гудков считает, что массовые и далеко не мирные протесты в России могут начаться только после того, когда в РФ расколются местные элиты.

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