Василий Рыбников

В последнее время все прогрессивно-православное человечество отвернулось от космоса, небеспочвенно считая его устаревшим, немодным и порочным, однако удивительные успехи российской фармакологической промышленности резко изменили ситуацию к лучшему.

Общеизвестно, что мировая демонизация космоса произошла по вине мелкого американского афериста Илона Маска, отправившего на орбиту фейковый космический корабль «Crew Dragon» («Прекрасная Скабеева») , и несмотря на то, что в России лишь горько посмеялись над этой нелепой выдумкой, неприятный осадок остался у многих.

«Это уже не космос Гагарина, Королёва - об этом стоит подумать, там царит грех человеческий», - писала по следам событий российская пресса. Махровым цветом на околоземной орбите и далеко за ее пределами расцвели гомосексуализм, наркомания, русофобия. Изнасилован молодой русский космонавт П., причем, еще на космодроме. Нет, в таком космосе порядочным людям делать было нечего. Да и «не интересны эти марсовозы: один что-то фотает, другой ковыряется, третий просто ездит, четвёртый для поиска марсиан. Ерунда полная», - рассуждали порядочные люди.

На днях чудодейственная разработка русских ученых, наконец, совершенно бесплатно поступила в российскую розницу по 12 320 рублей за дозу.

«Полёты в космос - это очень круто, но это не модно. Это было модно 50 лет назад. А вот лекарство от коронавируса - это то, что ультрамодно и востребовано прямо сейчас. И мы тут оказываемся в мировых лидерах», - писали российские СМИ. Маск со своим жалким космосом был окончательно уничтожен, а Россия снова вырвалась в мировые лидеры с ультрамодным лекарством от COVID-19 «Авифавир». Ходили слухи, что рецепт этого чудодейственного варева из тувинских сморчков и тертых мощей святых угодников придумал сам Владимир Владимирович Путин, ведь неспроста ему лично этим летом докладывали о том, что вот уже 11 июня 700 тысяч доз препарата бесплатно поступят русским пациентам, но этого, безусловно, мало, потому что за русским «Авифавиром» уже встали в очередь 10 богатейших стран мира. «Бензоколонка, чо!» - иронично подытожил высокопоставленный русский журналист Попов.

На днях чудодейственная разработка русских ученых, наконец, совершенно бесплатно поступила в российскую розницу по 12 320 рублей за дозу. Да, дороговато, но модные вещи, особенно русские, всегда стоили дорого, кроме того, не следует забывать, что «Авифавир» - это не что иное, как старое японское лекарство от гриппа «Фавапиравир» с переведенной на русский язык инструкцией, разработанное еще в 2016 году для лечения самых тяжелых форм гриппа, когда пациенту уже нечего терять, потому что из-за побочных эффектов «Фавапиравир» в трусливых странах вообще запрещен. И тут российским ученым пришел на помощь проверенный научный метод - чудо переименования.

Осталось только дождаться, пока американцы отправят на Венеру свой корабль, и сказать, что вот это ядерный планетолёт Путина и есть.

Так Россия победила коронавирус, а победив, вновь устремила взор главы «Роскосмоса» Рогозина к небесам, ибо все, что можно было изобрести в лекарственной сфере, она уже изобрела, а вот Венера сама себя не захватит. «Мы рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать», - заявил Рогозин. Про «нечего отставать» он, конечно, сказал чисто из скромности, потому что российские космические корабли уже неоднократно втайне посещали эту русскоязычную планету и даже видели там таблички «Путин, влети!», но в остальном, конечно, все правильно, а умение российских ученых легко и быстро справляться с задачами любой сложности на примере того же лекарства от коронавируса вселяет уверенность в том, что включение Венеры в состав России на правах субъекта федерации произойдет уже в ближайшие годы. Так, русский народный ракетостроитель Дмитрий Конаныхин уже рассказал о начале сборки «ядерного планетолёта Путина, который перевернет космическую отрасль» уже в ближайшее время, по крайней мере, на рисунках. Осталось только дождаться, пока американцы отправят на Венеру свой корабль, и сказать, что вот это ядерный планетолёт Путина и есть.

Всех желающих оказать помощь украинской армии в отправке в иные миры российских наемников на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий РЫБНИКОВ

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