Такое заявление сделал глава Роскосмоса.

В России сделали громкое заявление, сообщив, что Венера - "русская планета".

Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

"Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать", - заявил Рогозин.

При этом глава Роскосмоса заявил, что "русская" Венера похожа на ад:

"Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", - сказал Рогозин.

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Автор: УНИАН