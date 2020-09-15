Венера - вторая планета от Солнца / фото ua.depositphotos.com
В России сделали громкое заявление, сообщив, что Венера - "русская планета".
Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.
"Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать", - заявил Рогозин.
При этом глава Роскосмоса заявил, что "русская" Венера похожа на ад:
"Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", - сказал Рогозин.
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