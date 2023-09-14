Первый погиб еще в начале полномасштабного вторжения.

На войне в Украине ликвидировали уже второго командира 247-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Как пишет "Медиазона", о гибели Василия Попова 10 сентября сообщил оккупант Егор Гузенко, который ведет канал "Тринадцатый" в Telegram. Тогда он не назвал имя и фамилию захватчика, сообщив только, что вместе с ним погибли еще три человека.

Позднее в группе "ВКонтакте" "С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр" опубликовали пост в память о Попове. Указывается, что ранее он был командиром роты и начальником штаба батальона 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ.

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Журналисты выяснили, что Попову было 38 лет. В 2021 году он учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил. Оккупанта назначили командиром 247-го полка незадолго до смерти, поскольку еще в августе подразделением руководил Петр Попов. На последнего поступали жалобы от российских солдат и блогеров.

247-й гвардейский десантно-штурмовой полк

Как пишет "Медиазона", этот полк входит в 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию, ондислоцирован в Ставрополе.

В начале полномасштабной войны против Украины они потеряли не менее 60 солдат при попытке штурма Николаева, в том числе командира Константина Зизевского.

Также этой весной в Украине был ликвидирован командир 2-го батальона этого полка Дмитрий Лисицкий, устроивший Иловайский котел для украинских военных в 2014 году.

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