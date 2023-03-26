Именно он приказывал убивать украинских защитников, которые прорывались из Иловайского окружения.

Украинские воины ликвидировали топ-офицера армии оккупантов Дмитрия Лисицкого, устроившего Иловайский котел для украинских защитников в 2014 году.

О ликвидации Лисицкого сообщил украинский военный журналист Юрий Бутусов. По его словам, это была очередная месть за Иловайск.

"Сегодня украинские воины снова отомстили за Иловайск-ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка Дмитрия Лисицкого", - сообщил Бутусов.

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Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247 полка, которая атаковала украинские подразделения, прорывавшиеся из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015-го Лисицкий был награжден званием Герой России.

Бутусов напомнил, что во время вторжения в Украину 247-й полк несет большие потери. Ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка.

Иловайский котел: как это было

Иловайская трагедия - одно из самых ужасных сражений в украинской истории. В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском, российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен. Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Согласно этим результатам расследования украинских следователей, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. 21 августа 2020 года в офисе генпрокурора заявили, что единственным фактором, приведшим к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия Вооруженных сил РФ.

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