Техов жестоко убил 22-летнюю бывшую жену и мать своего сына.

Раскрыта личность очередного жестокого преступника, принимавшего участие в войне против Украины. Это Вадим Техов, бывший полицейский из Северной Осетии. Мужчина должен был сидеть в тюрьме следующие 12 лет за жестокое убийство, но он "навоевался", был помилован президентом РФ Владимиром Путиным за участие в войне против Украины и оказался на свободе, пишут Baza и "Эхо Кавказа".

Несколько лет назад Техов убил свою бывшую жену – 22-летнюю Регину – напав на нее с ножом у нее на работе. Тогда его объявили в розыск, но он сам сдался полиции. Само убийство попало на камеры видеонаблюдения, судебный процесс активно освещали медиа. Техова приговорили к 16 годам лишения свободы. У пары есть сын – трехлетнего мальчика в 2019 году взяли под опеку родственники убитой.

Техов должен был сидеть за решеткой до 2035 года, но смог выбраться из тюрьмы. Он записался в ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины. На войне ему удалось не только выжить, но и наладить "бизнес". В ноябре 2022 года его поймали по подозрению в распространении наркотиков, но вскоре – отпустили под ответственность одного из его командиров.

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В прошлом месяце у Техова закончился контракт. Он был помилован президентом России и вернулся домой в Северную Осетию, что подтвердил глава региона Сергей Меняйло.

"Он был туда (на войну УНИАН) направлен, шесть месяцев отслужил и в соответствии с законом освобожден досрочно. Тут дальше уже не законодательная вещь, а этическая и моральная", - сказал Меняйло.

Российский чиновник уточнил, что решение о помиловании наемника находится вне компетенции главы региона. и добавив, что сам бы на месте Техова "домой бы не возвращался".

Сейчас убийца живет в своем родном городе. Мать убитой ним девушки заявила, что обратится к правоохранителям, чтобы выяснить, как убийца ее дочери оказался на свободе.

Вербовка заключенных в ЧВК Вагнера

Вербовка на войну в Украине заключенных российских колоний в составе ЧВК "Вагнера" началась летом 2022 года. Ею лично занимался главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Официально вербовка прекратилась только в феврале 2023 года. Спад активности "вагнеровцев" подтверждала и украинская разведка.

Известно, что в обмен на шесть месяцев участия в войне заключенным (если они выживут) обещали помилование. Также обещали большую зарплату, которую, однако, многие впоследствии не получали.

Достоверных данных о том, сколько заключенных было завербовано, нет. К концу осени заключенные уже стали основной силой ЧВК, на них же припадает значительная часть потерь "Вагнера". В Россию обнаруживают все новые и новые массовые захоронения бывших российских заключенных, ликвидированных в Украине. Нередко их родственники не знают об их смерти и участии в войне.

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