Можно ли обогревать квартиру газовой духовкой: эксперт дал четкий ответ

Обогревать помещение газовой духовкой опасно, так же как и пытаться согреться алкоголем, заявил в эфире телеканала "Киев24" эксперт по безопасности Денис Михальченко.

Он предупредил, что температура ниже 14 градусов в помещении уже опасна для детей: "Если у вас есть дети, то 14 градусов - это уже опасная температура, которая должна заставлять вас действовать - пойти к друзьям или в пункты обогрева, чтобы организм не перемерзал".

Также он советует согреваться в холодных квартирах легкими физическими упражнениями, "но без потения, потому что пот быстро охлаждается и человек перемерзает".

Еще один совет эксперта - не заклеивать вентиляцию. Он объяснил, что в случае отсутствия вентиляции, не будет кислорода и человек не сможет функционировать нормально.

"Греться духовками тоже опасно. Духовка съедает очень много кислорода и нужно, чтобы помещение хорошо вентилировалось, а этого в наших квартирах нет, поэтому духовка это опасная вещь, которую не стоит использовать. То же касается алкоголя. Он не согревает, а притупляет инстинкты самосохранения, сосуды расширяются и теряется тепло, которое мы должны сохранять", - подытожил Михальченко.

Ситуация с отоплением в Киеве

Как сообщал УНИАН, из-за массированной атаки энергообъектов и погоды по всей столице и части Киевской области применены аварийные отключения: графики не действуют. К последствиям ракетно-дроновой атаки врага на энергообъекты добавились сильный мороз и непогода в Киевской области.

До этого аварийные отключения были на левом берегу Киева и в Печерском и Голосеевском районах на правом. Их ввели еще после предыдущего масштабного удара по столице 9 января.

Таким образом, предыдущие почасовые графики отключений электроэнергии в Киеве и области пока не действуют. Вернуться к ним обещают сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также напомним, что в результате целенаправленного удара по столице в ночь на 9 января, в Киеве остались без теплоснабжения 6 тыс. многоэтажек. В домах без отопления местами температура опустилась до 0°C. В квартирах на окнах образуется лед, некоторые трубы и батареи раскалываются.

