Путин бросил всех своих союзников на произвол судьбы ради войны в Украине, - Bloomberg

Стратегические союзники РФ жалуются на отсутствие поддержки в самый ответственный момент.

Пока российский лидер Владимир Путин сосредотачивает свое внимание на войне России в Украине, его стратегические союзники по всему миру чувствуют себя покинутыми и жалуются на отсутствие поддержки в самый ответственный момент.

Как пишет Bloomberg, в Венесуэле чиновники теперь считают, что их многолетние отношения в сфере безопасности с Москвой были лишь "бумажным тигром".

"И они не одиноки: от Дамаска и Тегерана до Гаваны за последние 13 месяцев авторитарные режимы, которые ранее извлекали выгоду из тесных связей с Кремлем, обнаружили, что российской поддержки не хватает в самый нужный момент", - говорится в статье.

Сирийский диктатор Башар Асад бежал в Москву после того, как российская военная поддержка ослабла. Куба, оставшись без покровителя, столкнулась с гуманитарным кризисом. В прошлом году Иран подвергся бомбардировкам со стороны США, и теперь верховный лидер аятолла Али Хаменеи сталкивается с масштабными внутриполитическими протестами, а также с угрозой новых военных действий со стороны США.

Арест Мадуро

Но наиболее ярким символом невнимательности России может стать ситуация с Николасом Мадуро в венесуэльской тюрьме:

"Несмотря на неоднократные публичные заявления президента Дональда Трампа о намерении сместить Мадуро, официальные лица в Каракасе жалуются, что кубинские и российские разведывательные службы, на которые они полагались в вопросах безопасности, не смогли выявить уязвимости или какую-либо конкретную информацию об угрозе для венесуэльского лидера".

Они также указывают на недостатки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и Бук-М2 в защите воздушного пространства Венесуэлы. По словам чиновников, Россия не оказала достаточной технической поддержки для обеспечения оперативной эффективности систем. Киберзащита Венесуэлы, как они утверждают, зависела от технической поддержки России, которая, как оказалось, снова оказалась недостаточной, поскольку кибератаки США привели к отключению электроэнергии в больших районах Каракаса.

В результате произошло разрушение доверия к партнерству в сфере безопасности между Венесуэлой, Кубой и Россией.

По словам источников, знакомых с ситуацией, российские официальные лица были возмущены тем, что Трамп продолжил операцию по захвату Мадуро. Тем не менее, отношения с США сейчас для Москвы важнее, чем отношения с Венесуэлой, заявил источник, знакомый с позицией Кремля.

Большая проблема

Это не катастрофа для России, но и не беда, сказал источник. Иран, напротив, представляет собой более серьезную проблему, поскольку российское сотрудничество с этой страной гораздо сильнее, в том числе и в военной сфере, отметил источник. При этом Россия может публично поддерживать Иран, но вряд ли будет активно участвовать в оказании помощи Тегерану, учитывая ее ограниченные возможности и приоритет войны с Украиной.

"Это не сулит ничего хорошего для других стратегических партнерств России и говорит о том, что для Кремля тем более важно достичь всех своих целей на Украине без уступок за столом переговоров. Это, в свою очередь, может еще больше затруднить для Трампа заключение труднодостижимого мирного соглашения", - пишет Bloomberg.

Путин лишается союзников

Как объяснял военный эксперт Денис Попович, Украине выгодны протесты в Иране, поскольку в случае смены режима в стране, Тегеран может перекрыть поставки Москве "Шахедов" и боеприпасов.

При этом Atlantic Council отмечает, что нет никаких признаков того, что Кремль готов серьезно участвовать в дипломатических усилиях под эгидой США. Вместо этого Россия, похоже, намерена выигрывать время, одновременно усиливая свою инвазию.

