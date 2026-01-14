Забудьте о Мальдивах: названы доступные 'близнецы' самых дорогих туристических направлений мира

Эксперты рассказали, как найти место, где впечатления идентичны, но цена основана на реальности, а не на рекламе.

Есть такие туристические направления, о посещении которых многие туристы мечтают, но позволить себе их не могут. Например, Мальдивы.

Однако опытные эксперты по путешествиям уверяют, что часто за этим желанием стоит навеянные со стороны хайп, тогда как на самом деле в мире есть другие напраления, которые им ничуть не уступают по качеству и красоте, но они намного дешевле и доступнее.

Направления-близнецы – один из главных туристических трендов 2026

Как пишет издание Travel Off Path, в этом году особую популярность набирает тенденция в путешествиях под названием Destination Twinning, то есть поиск бюджетных аналогов туристических направлений мечты.

Видео дня

"Забудьте слово "дубликат" – это был модный термин 2024 года для обозначения дешевых подделок. "Твин" – это совсем другое. Он имеет точно такую ​​же геологическую ДНК и атмосферу, как и оригинал, только без толп туристов. Известняковые скалы Таиланда существуют в других местах. У голубых куполов Греции есть конкуренты", – отмечают авторы материала.

Как поясняют аналитики, по их наблюдениям, большинству путешественников на самом деле не нужен конкретный город, им нужна конкретная атмосфера.

Для поиска близнеца интересующего направления они предлагают использовать алгоритм The Uncovered Engine – он не смотрит на карту, а анализирует "ДНК путешествия" мечты, например, прозрачность воды, архитектурный стиль, белизна песка или плотность скопления людей. Затем он сканирует глобальную базу данных, содержащую более 100 малоизвестных мест, чтобы найти их "математического двойника": место, где впечатления идентичны, но цена основана на реальности, а не на рекламе.

Принцип работы алгоритма авторы материала показали на примере трех "самых дорогих путешествий 2026 года".

1. Палаван вместо Мальдив

Этот живописный регион на Филиппинах предлагает точно такие же бунгало на бирюзовой воде и известняковые лагуны, как и Малидивы. Однако если на Мальдивах это стоит от 1500 долларов и выше, то в Палаване можно забронировать похожий "водный коттедж" на таких курортах, как остров Минилок или Кауаян, примерно за 350-500 долларов. Как результат, экономия 70%.

2. Сиди-Бу-Саид вместо Санторини

Тем, кто хочет увидеть сине-белую архитектуру на скалах с видом на Средиземное море, этот город в Тунисе предлагает точно такую ​​же визуальную палитру, как и переполненный греческий остров. Он построен в соответствии с той же средиземноморской историей, расположен на том же море и предлагает кофе получше – и все это без 10 тысяч пассажиров круизных лайнеров в день. В данном случае экономия составит 85%.

3. Бакалар вместо Тулума

Пятнадцать лет назад мексиканский Тулум был крутым местом, но сейчас же там невероятно людно и дорого. Однако всего в двух часах езды к югу находится "Лагуна семи цветов". Там есть эко-бунгало, кристально чистая вода (пресная, поэтому никаких водорослей) и богемная атмосфера, которую Тулум утратил лет десять назад. Здесь также экономия составляет 85%.

Бюджетный отдых 2026 – лучшие идеи

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристам назвали 10 лучших бюджетных направлений Европы на 2026 год. Возглавила список черногорская Будва, далее идут польский Вроцлав и итальянская Тоскана.

Тем временем, столицу Боснии и Герцеговины Сараево, которую многие туристы часто упускают из виду, признали лучшим направлением для сити-брейка в этом году.

Также эксперты рассказали, чем заменить такие переполненные топ-города, как Венеция или Барселона.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.