Тимошенко давала указания по кадровым голосованиям в Раде и оплачивала это: записи НАБУ

Тимошенко говорила о рассмотрении кадровых изменений и получении выплат за лояльное поведение во время голосований.

Судя по записям разговоров, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко давала указания относительно голосований в Верховной Раде, которые касались последних изменений в правительстве. В частности, увольнений Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля, а также отставки Василия Малюка с должности главы СБУ. Соответствующие записи опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"И теперь - что касается кадровых вопросов. Мы голосуем за снятие, и не голосуем за назначение. По всем", - говорила Тимошенко.

Также на записи, датированной 12 января, правоохранители зафиксировали обсуждение передачи средств и координацию голосований.

"Один раз в месяц - это постоянно действующая история для каждого человека. У нас один месяц – это считается три сессии. Мы платим "десять" за две сессии, платим предоплатой за две сессии... Если мы с вами сегодня договоримся, то мы фиксируем кто из вас вместе, или вы или кто из вас вместе, и я буду вам отдавать. И давать буду, как на кассу", – говорит нардеп.

Подозрение Тимошенко – что известно

Как сообщал УНИАН, НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Антикоррупционные органы не назвали фамилию подозреваемой. В то же время, Тимошенко в социальных сетях сообщила об обыске в партийном офисе, но ничего не написала о том, действительно ли получила подозрение. По ее словам, обыски, то есть "неотложные следственные действия", продолжались всю ночь.

