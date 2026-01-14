Ищут защиты у Путина: теневой флот массово меняет флаги на российские

Аналитики прогнозируют, что количество танкеров "теневого флота", которые будут искать защиты в РФ, будет расти.

Теневой флот танкеров, который перевозит подсанкционную нефть по всему миру, активно ищет защиты под российским флагом после того, как США начали задерживать корабли, вовлеченные в торговлю с Венесуэлой, сообщает Bloomberg.

Согласно данным компании, которая предоставляет услуги по морской разведке и аналитике, Starboard Maritime Intelligence, с начала декабря 2025 года по меньшей мере 26 судов сменили флаг на российский. Журналисты обращают внимание, что большинство из них сделали это после того, как 10 декабря США захватили супертанкер Skipper у берегов Венесуэлы. При этом все эти танкеры попадают под санкции по крайней мере одного западного правительства.

"Это значительный рост по сравнению с шестью судами в ноябре и только 14 за предыдущие пять месяцев", - отмечает издание.

Старший советник группы United Against Nuclear Iran, которая отслеживает "теневой флот", Чарли Браун отмечает, что владельцы кораблей, меняя флаг на российский, рассчитывают, что Москва предоставит им политическое прикрытие.

"Это может стать новым потенциальным решением для сетей "теневого флота", но также повышает ставки... Ведь это подчеркивает, что уклонение от санкций больше не является только проблемой соблюдения морских норм, а стратегическим вызовом, предполагающим государственную защиту и геополитические риски", - констатировал эксперт.

Аналитик морской отрасли в Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас предполагает, что смена флагов кораблями теневого флота на российские будет продолжаться и в дальнейшем.

События в Венесуэле и атаки США на теневой флот

Как сообщал УНИАН, в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении блокады на нефтяные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и оттуда.

В начале января 2026 года США перешли к более решительным действиям. В результате спецоперации американских военных был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Досталось и танкерам "теневого флота". 7 января стало известно, что США захватили танкер Marinera, который сменил флаг на российский, пытаясь защититься от преследования.

9 января стало известно о захвате еще одного подсанкционного танкера США.

