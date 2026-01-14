30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области экс-чиновник Андрей Задырака работает с российским бизнесом, - СМИ

Партнеры бывшего топ-чиновника Государственной продовольственной зерновой корпорации Андрея Задыраки, который сейчас занимается аграрным бизнесом в Житомирской области, активно ведут бизнес в России, платят налоги в бюджет государства-агрессора, а также являются соучредителями бизнес-объединения, которое поддерживает оккупационную власть на территории так называемой "Луганской народной республики". Об этом говорится в публикации издания Коротко.Про.

Андрей Задирака скрывается от украинского правосудия в Греции, поскольку в суде слушают дело о его причастности к мошеннической схеме по выводу из-под контроля городской общины Малина более 1,5 тыс. га земель стоимостью более 600 млн грн. За организацию схемы Задираке грозит до 12 лет тюрьмы.

В это же время Задырака активно ведет бизнес с компаниями и предпринимателями, имеющими прямые связи с оккупационными властями в Луганской области. В частности, речь идет о семье фермеров Оденчук из Луганщины.

По данным YouControl, в группу компаний семьи Оденчуков входит более десятка фирм сельскохозяйственной направленности в Луганской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской областях. Теперь они хотят расширить свое влияние на Житомирщину.

По меньшей мере три компании в российском бизнес-реестре - ООО "Десть" (российский налоговый номер 9404001038), ООО "Приволье" (9404006646), а КФХ ("крестьянское фермерское хозяйство") "Приволье. Дак" (9404006710) являются "зеркалами" украинских фирм Оденчуков. Во всех трех случаях учредителем указан Оденчук Дмитрий Алексеевич с российским ИНН 312344394506. В свою очередь, КФХ "Приволье. Дак" в 2025 году выступило соучредителем Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Луганской народной республики" (ИНН 9403029714). Это региональное объединение, способствующее бизнесу после "присоединения" "ЛНР" к России в результате незаконного референдума в 2022 году. Также соучредителем Союза выступило ООО "Агропромышленная компания" (ИНН 9404001912), принадлежащее Алексею Оденчуку – брату Дмитрия.

ООО "Приволье" только за 2024 год заплатило в бюджет страны-агрессора более 33 млн рублей налогов. Компания брата Алексея принесла российской госказне 3 млн рублей.

Также в "регистрационных документах" указано, что ООО "Десть" ранее было учредителем ООО "Белокуракинский" (ИНН 9404000475), компании, среди видов деятельности которой указаны сельскохозяйственные направления. В украинской компании с соответствующими регистрационными данными кроме компании Оденчука "Десть", в 2017-2018 годах в перечень бенефициаров "Белокуракинского" вошел некий Захаров Сергей Юрьевич. Он был основателем луганской местной ячейки организации "Русское наследие", членом совета Луганской областной организации Партии регионов.

Журналисты отмечают, что на портале "Русский век", который курируется МИД России, в свое время был опубликован материал, согласно которому представители именно луганского "Русского наследия" вошли в ВКСОРС ("Всеукраинский Координационный Совет организаций российских соотечественников"). Сеть "Россотрудничества" - специальной правительственной организации по поддержке связей с соотечественниками - курируется в России Службой внешней разведки, а руководители "русских домов" (центров культуры, где объединяются "соотечественники" за рубежом), часто являются сотрудниками СВР, писало несколько лет назад в обширной разведке издание Texty.

Оденчука считают связанным с Виктором Шпиталенко - также предпринимателем из Луганщины, основателем ФХ "Виктор", на которого недавно перерегистрировали активы Задыраки в ООО "Агро Инвест Лугины" с более чем 3300 земельными участками в управлении (формально владел тесть Задыраки Иван Логвинюк). Также с Логвинюком Шпиталенко основал "Острожскую аграрную компанию".

Компания Шпиталенко - ФХ "Виктор" (30053491), которая является одним из партнеров Задыраки, вместе с компанией Оденчуков "Агрофирма Привилля" (31844498) еще в 2010 году основали в Луганской области "Ассоциацию товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции Луганщины "Солард" (37057267). Кроме того, ФГ "Виктор" и "Привилля" вместе были соучредителями в Киеве ОДО "СК "АГРОПОЛИС"" (38451237) - специализированной страховой компании по страхованию аграрных рисков (сейчас находится в состоянии прекращения).

Ранее также сообщалось, что "мостиком" между Шпиталенко и Задыракой стал бизнес-партнер последнего Александр Кураков. Журналисты обнаружили, что уже после начала полномасштабного вторжения Кураков перерегистрировал один из своих луганских бизнесов - ООО "Агромонтажник" - по законам страны-агрессора. У Задыраки с ним есть общая компания - ООО "Агропалладиум - Плюс". Он же представляет интересы Задыраки в таких активах, как "Каширская зерновая компания", "БСК Агро" и "Полесская аграрная группа". В СМИ Куракова называли бывшим топ-менеджером Павла Бабича. Сейчас это еще один агропредприниматель в Житомирской области, который также связан с Россией – он развивает бизнес на средства "олигарха из списка Кремля" Даниила Хачатурова, экс-владельца санкционированной США компании "Росгосстрах". Из-за этого он также может стать фигурантом дела о коллаборационизме. Ранее и сам Бабич был представителем в Украине "Росгосстраха", а его агрофирма "Провагроинвест" ранее называлась Страховая компания "Провидна".

