РФ кажется нерушимой только издалека, но может распасться как Советский Союз, - депутат

Он напомнил, что во время войны Россия уже пережила один бунт - его устроил главарь "вагнеровцев" Пригожин.

Россия сегодня выглядит стабильной, но может распасться в один миг, как Советский Союз, заявил народный депутат от партии "Слуга народа", а также военнослужащий ВСУ Святослав Юраш в интервью "Телеграфу".

"Когда Пригожин (Евгений Пригожин, возглавлял наемников ЧВК "Вагнер" - УНИАН) сорвал кусок фронта и пошел на Москву, появился тот самый "черный лебедь". Это могло стать началом распада всей российской вертикали. Пригожин сделал выбор, который в итоге стоил ему жизни. И трудно лить за ним слезы, учитывая то, что он творил в Украине и в мире", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что российская система кажется монолитной и непоколебимой только издалека.

Видео дня

"Вспомните Советский Союз. До самого конца ведущие западные эксперты не верили в его распад. Этот ад казался вечным, но Союз распался. То же самое и сегодня – то, что выглядит стабильным, может рухнуть в один миг. Мы должны осознать, что у этой войны не будет какого-то одного, постепенного финала. Нам просто нужно быть готовыми каждый день вставать утром и идти в ту жизнь, которая делает Украину реальной", – пояснил он.

Также Юраш рассказал, как на передовой воспринимают разговоры о "мирных планах" и переговорах Трампа с Россией. По его словам, в этой дискуссии ключевой является не американская сторона, а российская: "Россия как стремилась нас съесть, так и продолжает это делать".

Готовы ли украинцы к миру в обмен на территории?

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинцы должны дать ответ, готовы ли они ради мира отдать Львов или какой-то другой городок, где они проживают, России.

По словам депутата, если мы такая страна, которая может отдать свои территории, чтобы другим было хорошо, то такое государство не имеет права на существование.

Вас также могут заинтересовать новости: