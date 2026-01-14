РФ кажется нерушимой только издалека, но может распасться как Советский Союз, - депутат

Россия сегодня выглядит стабильной, но может распасться в один миг, как Советский Союз, заявил народный депутат от партии "Слуга народа", а также военнослужащий ВСУ Святослав Юраш в интервью "Телеграфу".
"Когда Пригожин (Евгений Пригожин, возглавлял наемников ЧВК "Вагнер" - УНИАН) сорвал кусок фронта и пошел на Москву, появился тот самый "черный лебедь". Это могло стать началом распада всей российской вертикали. Пригожин сделал выбор, который в итоге стоил ему жизни. И трудно лить за ним слезы, учитывая то, что он творил в Украине и в мире", - отметил нардеп.
Он подчеркнул, что российская система кажется монолитной и непоколебимой только издалека.
"Вспомните Советский Союз. До самого конца ведущие западные эксперты не верили в его распад. Этот ад казался вечным, но Союз распался. То же самое и сегодня – то, что выглядит стабильным, может рухнуть в один миг. Мы должны осознать, что у этой войны не будет какого-то одного, постепенного финала. Нам просто нужно быть готовыми каждый день вставать утром и идти в ту жизнь, которая делает Украину реальной", – пояснил он.
Также Юраш рассказал, как на передовой воспринимают разговоры о "мирных планах" и переговорах Трампа с Россией. По его словам, в этой дискуссии ключевой является не американская сторона, а российская: "Россия как стремилась нас съесть, так и продолжает это делать".
Готовы ли украинцы к миру в обмен на территории?
Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинцы должны дать ответ, готовы ли они ради мира отдать Львов или какой-то другой городок, где они проживают, России.
По словам депутата, если мы такая страна, которая может отдать свои территории, чтобы другим было хорошо, то такое государство не имеет права на существование.