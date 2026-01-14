Lida Lee заявила об испытаниях в отношениях с актером-воином Даниэлем Салемом

Также певица перечислила свои главные табу.

Известная украинская певица и ведущая шоу "Кохання на виживання" (6 сезон) Lida Lee высказалась об отношениях с актером и военнослужащим Даниэлем Салемом.

Исполнительница традиционно пообщалась с подписчиками в Instagram в stories. У нее поинтересовались, попробовали ли бы она какие-нибудь испытания из шоу с Даниэлем "чисто из любопытства". Отвечая на данный вопрос, певица написала:

"Знаете, в жизни каждой пары есть свои испытания, поэтому нам пока их хватает".

Также у Lida Lee спросили о табу в отношениях, так называемых "красных флагах". Она перечислила:

"1 - неуважение, унижение, ложь, нарушение заранее оговоренных границ; 2 - молчание вместо диалога; 3 - третьи лица в отношениях. Их действительно больше, но это основные".

Напомним, в конце прошлого года Lida Lee рассекретила роман с Даниэлем Салемом, запремьерив новый трек "Схожі" и клип к нему.

"Эта премьера для меня особенная. Я впервые говорю о своих отношениях на языке песни. Впервые признаюсь, что влюблена. Впервые так откровенно открываю свою душу", - отметила певица.

