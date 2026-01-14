Путин не примет мира, который будет гарантировать суверенность Украины, – Atlantic Council

Кремль не готов к серьезному участию в дипломатических усилиях под эгидой США, считают аналитики.

В 2026 году Россия продолжает отвергать предложения, направленные на прекращение войны в Украине. Об этом пишет аналитический центр в сфере международных отношений Atlantic Council.

Издание отмечает заявление МИД РФ, в котором говорилось, что Москва не согласится на присутствие европейских войск в Украине в рамках предложенных послевоенных гарантий безопасности. Это стало продолжением ряда подобных заявлений от Кремля, который фактически отклонил 20-пунктный мирный план, подготовленный Украиной, Европой и США.

Авторы отметили, что Москва не меняет своего подхода к мирным переговорам с тех пор, как в Белый дом вернулся Дональд Трамп. Хотя Путин и напрямую не отказывается от мирного процесса, чтобы не спровоцировать новые санкции. Однако есть немало признаков того, что Кремль не готов серьезно участвовать в дипломатических усилиях под эгидой США. Вместо этого Россия, похоже, намерена выигрывать время, одновременно усиливая свою инвазию.

По мнению издания, никаких признаков того, что эта тенденция изменится в ближайшее время, пока нет. Поскольку, несмотря на растущие экономические вызовы для Москвы, оборонный бюджет России на 2026 год остается близким к рекордным показателям. Кремль и в дальнейшем будет отдавать приоритет отечественному производству дронов, а также выделять значительные суммы на финансирование системы щедрых премий и зарплат для новобранцев, которые добровольно служат в Украине.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее Bloomberg сообщили, что в ближайшее время посланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для переговоров о завершении войны в Украине. Издание отметило, что встреча может состояться в этом месяце. В то же время конкретные планы еще не согласованы на фоне ситуации в Иране.

Также ранее Financial Times сообщало, что страны "большой семерки" проведут встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая будет касаться гарантий безопасности для Украины. Сообщается, что встреча может состояться во время проведения на следующей неделе Всемирного экономического форума в Давосе.

