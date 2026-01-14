Украина нарастила производство чугуна до довоенного уровня и остается в клубе индустриальных стран: аналитика

Металлургическая отрасль Украины по итогам 2025 года нарастила производство товарного металлопроката на 4,8%, в то же время выплавка стали сократилась на 2,2%, до 7,41 млн т. Украина остается серьезным мировым игроком в области металлургии, но сталкивается с серьезными вызовами, прежде всего – с введением европейской экологической пошлины СВАМ и проблемами с электроснабжением. Об этом говорится в аналитике на сайте GMC Center.

Выплавка чугуна в 2025 году выросла на 11,2%, до 7,88 млн т, и стала одним из лучших показателей отрасли с начала полномасштабного вторжения. Такая динамика свидетельствует о структурных изменениях в работе металлургии и ее адаптации к текущим рыночным условиям. Рост доменного производства объясняется повышенным внешним спросом на сырьевую продукцию, прежде всего на экспортных рынках.

Несмотря на положительную динамику, объемы производства остаются значительно ниже довоенных. Для сравнения, в 2021 году в Украине было выплавлено 21,16 млн т чугуна и 21,37 млн т стали, тогда как в 2025-м – соответственно 7,88 млн т и 7,41 млн т. Выпуск проката за этот период сократился с 19,08 млн т до 6,52 млн т.

По оценкам GMK Center, результаты 2025 года формируют сложную базу для 2026-го: выпуск стали будет оставаться на нейтральном уровне, около 7,2 млн т, что фактически означает достижение текущего "потолка" производства в условиях войны. Дальнейший рост будет сдерживаться слабой глобальной конъюнктурой, агрессивным экспортом из Китая, высокими затратами на энергоносители и логистику, а также усилением торговых ограничений.

В то же время сохранение повышенного спроса на чугун может и в дальнейшем поддерживать доменное производство. В 2026 году потенциальный рост выпуска стали в ЕС и отказ европейского рынка от российского чугуна создают дополнительные возможности для украинских экспортеров в этом сегменте. Именно этим аналитики объясняют дисбаланс 2025 года, когда рост выплавки чугуна происходил на фоне стагнации сталеплавильного производства.

Ключевыми рисками для отрасли в 2026 году остаются введение механизма CBAM и новых тарифных квот ЕС, а также нестабильность энергоснабжения из-за регулярных ракетных и дронных атак. За последний месяц из-за аварийных отключений электроэнергии дважды приостанавливал работу комбинат Запорожсталь, а аналогичные проблемы фиксируются и на АрселорМиттал Кривой Рог. Это повышает операционные риски и затрудняет планирование бесперебойной работы металлургических предприятий в 2026 году.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий и грузового тарифа Укрзализныци, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

