В Таиланде строительный кран упал на пассажирский поезд: погибли десятки людей

В поезде находились почти 200 человек, более 60 получили ранения.

На северо-востоке Таиланда строительный кран упал на движущийся пассажирский поезд, вызвав масштабную аварию с пожаром. Как пишет AP, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 29 человек, еще 64 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать первую помощь пострадавшим.

Отмечается, что схождение поезда с рельсов произошло на участке масштабного проекта скоростной железной дороги, которая в будущем должна соединить Китай со странами Юго-Восточной Азии.

По данным управления по связям с общественностью провинции Накхонратчасима, где произошла авария, кран использовался для строительства эстакадной части железной дороги. Он упал в момент, когда поезд следовал из Бангкока в провинцию Убонратчатхани.

Видео дня

Фотографии, опубликованные в тайских СМИ, зафиксировали столбы белого, а затем черного дыма над местом трагедии, а также строительную технику, свисавшую между двумя бетонными опорами. На видео государственного вещателя ThaiPBS видны спасатели, работающие на перевернутых вагонах с большими пробоинами в бортах. Фрагменты крана были разбросаны вдоль пути, а парамедики оказывали помощь раненым пассажирам.

По данным СМИ, поезд состоял из трех вагонов, наибольшие повреждения получили два последних.

Министр транспорта Таиланда Пипхат Ратчакитпракан заявил, что в поезде находились 195 пассажиров, и поручил начать расследование причин аварии.

"Обрушенный эстакадный участок является частью совместного тайско-китайского проекта скоростной железной дороги, который должен соединить столицу Бангкок с северо-восточной провинцией Нонгкхай на границе с Лаосом. Двухэтапный проект оценивается более чем в 520 млрд батов (около 16,8 млрд долларов США) и является составной частью инициативы Китая "Один пояс – один путь", направленной на расширение транспортных связей в регионе", – пишет AP.

Возможные причины аварии

По данным ВВС, среди 64 пострадавших – годовалый ребенок и 85-летний мужчина. В общей сложности восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул призвал наказать виновных за этот инцидент, потому что, по его словам, такие аварии могут происходить только из-за халатности, отклонений от проекта и т. д.

Добавляется, что в августе 2024 года на запланированном маршруте этой же железной дороги в провинции Накхонратчасима обрушился туннель, в результате чего погибли трое рабочих. Одной из вероятных причин тогда считали продолжительные сильные дожди.

Масштабная авария в Перу

Напомним, недавно в Перу произошла авария с участием двух поездов, которые перевозили туристов к известному археологическому комплексу Мачу-Пикчу. В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек - работник железной дороги, около 30 пассажиров получили ранения. Авария произошла вблизи Корайвайрачины - еще одного археологического объекта. Один поезд следовал из Мачу-Пикчу, другой - в направлении знаменитой достопримечательности. После аварии движение поездов было полностью приостановлено на участке между Куско и Мачу-Пикчу.

Вас также могут заинтересовать новости: