Проценты по кредитам и депозитам в 2026 году изменятся: банкир объяснил, чего ожидать

Общий объем выданных банковских кредитов вырос за 2025 год в среднем на 15–18%.

В 2026 году при условии дальнейшего снижения инфляции и постепенного восстановления экономики средние ставки по кредитам в Украине могут уменьшиться на 1-1,5%. В то же время такой прогноз в значительной степени зависит от ситуации с безопасностью, интенсивности боевых действий и последствий войны для экономики, заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

"Потенциал для дальнейшего снижения ставок существует, но он напрямую связан с макроэкономической стабильностью, монетарной политикой НБУ - в частности снижением учетной ставки, которая формирует стоимость денег. Также на уровень кредитных ставок может повлиять общая динамика экономики и ритмичность поступлений макрофинансовой помощи от стран-партнеров, которая должна покрыть разрыв между доходами и расходами и поможет сбалансировать госбюджет", - отметил Мамедов.

Эксперт отметил, что по итогам 2025 года общий объем выданных банковских кредитов вырос в среднем на 15–18% по сравнению с 2024 годом, а объем кредитов для бизнеса увеличился более чем на 20%.

Видео дня

Что касается депозитов, банкир напомнил, что по прогнозу НБУ годовая инфляция может замедлиться до 6,6%. Это создает предпосылки для усиления роли гривневых депозитов как средства сохранения и приумножения средств населения.

Мамедов пояснил, что уменьшение инфляционного давления может стать основой для решения НБУ об осторожном снижении учетной ставки с действующих 15,5% до 14-14,5%. Именно поэтому он предполагает, что в 2026 году средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения средств могут снизиться на 1 п.п. - до 13-13,5% годовых.

Банкир отметил, что для вкладчиков важно, чтобы доходность депозита перекрывала инфляцию и налоговую нагрузку. По его словам, если инфляция будет находиться на уровне 9,7-10%, с учетом налогов на доход с депозита (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых.

"Но учитывая опыт прошлых лет, граждане будут искать депозиты, ставки по которым будут на 1-2 п.п. выше. Можно сказать, что в 2026 году в случае снижения учетной ставки и других монетарных инструментов на 1-1,5 п.п., банки смогут предложить новым вкладчикам доходность на уровне 14-15% годовых", – считает Мамедов.

Ранее УНИАН писал, куда выгоднее вкладывать сбережения с целью защиты средств от обесценивания и получения прибыли. Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович объяснил, что ОВГЗ – самый прибыльный вариант сбережения по сравнению с гривневыми депозитами благодаря более высоким ставкам и отсутствию налогообложения.

При этом, если выбирать между депозитами, по словам эксперта, гривневый депозит обеспечит небольшой, но предсказуемый доход, даже с учетом инфляции.

Вас также могут заинтересовать новости: