5 самых мощных военных кораблей, которые будут господствовать на море в 2026 году

Даже спустя восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны авианосцы остаются одними из самых мощных и стратегически важных видов оружия в мире. Портал Wion рассказывает о 5 самых мощных авианосцах, которые будут контролировать море в 2026 году.

Авианосцы класса "Нимиц" (ВМС США)

Атомные авианосцы класса "Нимиц" демонстрируют неизменное превосходство ВМС США, несмотря на то, что им более 50 лет и они приближаются к списанию. Оснащённые двумя реакторами, они обладают неограниченной дальностью хода, развивают мощность до 260 000 лошадиных сил, развивают скорость более 30 узлов и имеют водоизмещение около 100 000 тонн. Их авиагруппа может включать до 130 истребителей F/A-18 Super Hornet, поддерживаемых ракетными комплексами и пулемётами.

Авианосец "Фуцзянь" (Китай)

Фуцзянь – один из крупнейших авианосцев в мире, поскольку он оснащен паровыми турбинами мощностью около 280 000 лошадиных сил. Сообщается, что корабль может нести около 60 самолетов, включая истребители пятого поколения, и имеет передовую электромагнитную систему запуска. Хотя подробности остаются ограниченными из-за секретности, Фуцзянь широко рассматривается как испытательный полигон для будущих китайских авианосцев с атомными двигателями и серьезный вызов военно-морскому превосходству США.

Авианосцы класса "Королева Елизавета" (Британия)

Они оснащены традиционными газовыми турбинами мощностью около 100 000 лошадиных сил, развивающими максимальную скорость 25 узлов. В отличие от американских авианосцев, они используют самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, а не традиционные реактивные самолеты с неподвижным крылом. Каждый корабль может нести до 36 истребителей F-35B Lightning II, а также вертолеты.

Авианосцы класса "Америка" (ВМС США)

Десантные корабли класса "Америка" ВМС США стирают грань между авианосцами и десантными судами. Они спроектированы с упором на авиацию и оснащены газовыми турбинами мощностью около 70 000 лошадиных сил, способными развивать скорость более 20 узлов. В их авиагруппы входят вертолеты, конвертопланы MV-22 Osprey и истребители F-35B, а также осуществляется поддержка десантных операций с использованием десантных катеров и судов на воздушной подушке.

Авианосцы класса "Джеральд Р. Форд" (ВМС США)

Авианосцы класса "Джеральд Р. Форд" представляют собой самые передовые и мощные авианосцы из когда-либо построенных и заменяют авианосцы класса "Нимиц".

Эти атомные корабли используют новые реакторы A1B, которые мощнее и требуют меньшего экипажа. Они отличаются большей полетной палубой, электромагнитными системами запуска и усовершенствованным тормозным устройством, повышающим эффективность управления самолетами. Авианосец класса "Форд" может вывести на палубу до 90 самолетов, включая истребители и вертолеты. Несмотря на задержки в строительстве, ожидается, что этот класс будет составлять основу военно-морской мощи США вплоть до 22 века, возможно, до 2105 года.

Ранее УНИАН рассказывал, что США выводят из эксплуатации авианосец класса Nimitz USS Harry S. Truman, он должен начать многолетнюю программу дозаправки и капитального ремонта, которая продлится до 2029 года, а то и дольше.

