Чиновники назвали это "искуплением вины".

В России депутаты предложили освобождать от уголовного наказания преступников, которые хотят отправиться воевать в Украину. Якобы таким способом заключенные "искупят гражданскую вину перед обществом".

Как сообщили росСМИ, такой инициативой отметились депутаты законодательного собрания Челябинской области. Они предложили Госдуме внести изменения в Уголовный кодекс и освободить от уголовной ответственности преступников, готовых отправиться воевать в Украину.

"В настоящее время к службе в Вооруженных силах РФ уже привлекаются граждане, совершившие преступления. Таким образом, государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях", — сказано в пояснительной записке.

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Участие заключенных в войне России против Украины

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вербовать зэков для отправки на фронте еще летом прошлого года. На протяжении осени заключенные активно участвовали в сражениях.

Согласно сообщениям от ВСУ, российские преступники массово применялись при штурмах Бахмута и Соледара. Группы зэков использовались рашистами, как "пушечное мясо". Оккупанты пытались забрасывать украинские позиции беспрерывным потоком атакующих заключенных.

В феврале Пригожину запретили вербовать зэков. Главарь "вагнеровцев" назвал такое решение противодействием со стороны Минобороны РФ.

Отправкой российских преступников на фронт занялось Министерство обороны. Благодаря расследованию стало известно, что в начале марта ведомство начало вербовать зэков по принципу ЧВК "Вагнера". За полгода службы заключенным пообещали выплаты и снятие всех судимостей.

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